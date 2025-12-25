Balance
La Nochebuena en Cáceres: con normalidad y "sin incidentes reseñables"
Los servicios de emergencias y las autoridades locales coinciden en señalar la tranquilidad vivida en la ciudad durante la Nochebuena
La capital cacereña vivió una Nochebuena tranquila, sin altercados ni incidentes de seguridad reseñables, según han informado los servicios de emergencias y las autoridades locales, que han destacado el buen desarrollo de la jornada y la ausencia de intervenciones de gravedad a lo largo de la jornada.
Fuentes del servicio de emergencias 112, de la Policía Local y Nacional de Cáceres han señalado que la tarde de Nochebuena se desarrolló de manera pacífica, sin necesidad de intervenir en situaciones destacadas ni registrarse incidentes relevantes en materia de seguridad ciudadana.
Dispositivo especial
En cuanto al dispositivo de las cañas, habitual en estas fechas y destinado a garantizar la seguridad en los puntos de mayor afluencia durante las celebraciones, las autoridades locales han informado de que se ha implementado con normalidad y sin mayores complicaciones, con presencia policial en las zonas más concurridas y sin que fuera necesaria la adopción de medidas extraordinarias, lo que permitió que Cáceres celebrara la Nochebuena sin incidencias destacadas.
