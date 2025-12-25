La regla del 80/20 de la nutricionista Gema Pastor: clave para disfrutar de las celebraciones navideñas sin renunciar a nada

La Navidad es sinónimo de reuniones, comidas prolongadas y momentos de celebración, pero también de excesos que pueden afectar a la salud si no se gestionan con cuidado. La nutricionista cacereña Gema Pastor explica que "en Navidad se dan todos los ingredientes para que los excesos aparezcan casi sin darnos cuenta. Cambian las rutinas, se multiplican las reuniones, los horarios se desordenan y las comidas se alargan entre risas, brindis y sobremesas interminables".

Pastor subraya que la comida en estas fechas no solo alimenta, sino que también reconforta: "A todo esto se suma que llegamos a estas fechas bastante cargados: cerrar tareas antes de vacaciones, compras de última hora, regalos… Y eso, en Navidad, es parte del paquete".

La regla del 80/20

Para disfrutar de las celebraciones sin remordimientos, la especialista recomienda aplicar la regla del 80/20: "Si el 80 por ciento de tu alimentación habitual es equilibrada, basada en comida real, con movimiento y descanso, el otro 20 por ciento, una comida especial, un roscón o unos polvorones, no rompen nada". Además, destaca la importancia de evitar la culpa: "Si no puedes comerte un polvorón sin sentir culpa después, también tienes un problema. La culpa sí rompe la buena relación con la comida y suele llevar a más descontrol. Así que permítete comerte ese polvorón y disfrútalo sin remordimientos".

5 claves para sobrellevar los excesos

Entre los hábitos que generan más problemas durante las fiestas, Pastor señala "el picoteo continuo, los dulces navideños y el alcohol", y ofrece cinco claves para sobrellevar los excesos:

Aplica la regla del 80/20. No llegues a la mesa con mucha hambre y mantén comidas normales durante el día. Come con presencia, no con prisas, priorizando la conversación y masticando despacio. Vigila el picoteo y el alcohol, alternando las bebidas con agua. Vuelve a la rutina sin castigos, recuperando la alimentación habitual y la actividad física.

"La Navidad no es la amenaza, es no cuidarnos el resto del año", concluye Pastor, recordando que no engordamos ni enfermamos por una comida especial, sino por semanas y meses de hábitos poco saludables.