El barrio cacereño de La Cañada celebra la Navidad con buzón mágico, música y chocolatada: "Es una pasada ver las caras de ilusión de los niños"

Los vecinos de La Cañadadisfrutaron este viernes de una tarde especial con el Festival de Navidad organizado por la recién creada asociación vecinal, en colaboración con la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Cáceres.

El evento contó con el buzón mágico para que los niños dejaran sus cartas a los Reyes Magos, así como animación y sonido a cargo de Dj Jorge. Además, se repartió chocolate para los asistentes y una merienda ofrecida por la multitienda del barrio (el único negocio activo en la urbanización cacereña), creando un ambiente festivo y acogedor en las pistas deportivas.

"Dar vida y voz al barrio"

Isabel Alonso, presidenta de la asociación, y Steven Padilla, vicepresidente, explicaron que con esta iniciativa pretenden "dar vida y voz al barrio", fomentando la seguridad y la participación de los niños en actividades cercanas a sus hogares. “Queremos que se conozcan entre ellos y puedan disfrutar de actividades sin tener que desplazarse a otros barrios".

Padres acompañan a sus hijos durante el festival. / Carlos Gil

Implicación vecinal

Para que estas iniciativas tengan éxito, la implicación de los vecinos resulta fundamental. Según Padilla, hasta el momento “están colaborando, tienen iniciativa y valoran el trabajo que estamos realizando”.

Es el caso de Beatriz Solís, que acudió al festival junto a su hija pequeña: “La nueva asociación está logrando que todos nos impliquemos y que los niños se sientan partícipes. Durante los últimos tres años no se organizaba nada, por lo que para nosotros es una pasada que se celebren actividades de este tipo, especialmente para los más pequeños, al igual que lo fue la inauguración del árbol de Navidad. Se agradece poder ver sus caras de ilusión”.

Acompañada por sus dos hijos y su sobrina, Alba Pozo, también residente en el barrio, subrayó la importancia de estas iniciativas para la juventud de La Cañada: “Son muy necesarias para que los niños disfruten y se integren en la vida del barrio”.

Con eventos como este, la barriada cacereña refuerza el espíritu vecinal y demuestra que, incluso en barrios jóvenes y con pocos recursos, la colaboración y la participación pueden transformar la vida comunitaria.