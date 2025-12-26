Cáceres guarda silencio para no olvidar a las víctimas de la violencia machista

El silencio ha vuelto a ocupar este viernes las escalinatas del Ayuntamiento de Cáceres. Un silencio breve, pero cargado de significado, con el que la corporación municipal ha querido recordar a las víctimas de la violencia de género y reafirmar su rechazo a una lacra que sigue cobrándose vidas en todo el país.

Aunque la concentración suele celebrarse cada día 25 de mes, el carácter festivo de la jornada ha obligado a trasladar el acto a este viernes 26. Allí, representantes municipales han guardado un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas en nuestro país durante el último mes, un gesto simbólico que se repite mes a mes y que pretende mantener viva la conciencia social frente a la violencia machista.

Lectura de manifiesto

El acto ha incluido la lectura de un manifiesto institucional, en el que se ha condenado de forma contundente la violencia de género, definida como la máxima expresión "de la desigualdad entre mujeres y hombres y una grave vulneración de los derechos humanos, tal y como recoge Naciones Unidas". El texto ha sido leído por Miriam López, técnica del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), quien puso voz a un mensaje de rechazo y compromiso colectivo.

La cita ha servido para recordar especialmente a las mujeres asesinadas desde el pasado 26 de noviembre en provincias como Málaga, Madrid, Alicante, Toledo, Sevilla, Barcelona, Valencia y Tarragona. Un balance que eleva a 47 el número de mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas y que deja, además, 35 menores huérfanos.

Múltiples formas

Más allá de los asesinatos, el manifiesto ha recordado que la violencia machista adopta múltiples formas, desde la ejercida en el ámbito de la pareja o expareja hasta la violencia sexual, el acoso, la explotación sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil. Y todas ellas requieren una respuesta firme y coordinada tanto de las administraciones públicas como de la ciudadanía.

Compromiso firme

El Ayuntamiento de Cáceres, junto al Consejo Sectorial de la Mujer, reiteró así su compromiso de seguir denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas y promoviendo una sociedad basada en la igualdad y el respeto. Un compromiso que, según destacaron, debe traducirse no solo en declaraciones institucionales, sino también en políticas públicas y en una implicación activa de toda la sociedad.