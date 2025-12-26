Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en CáceresPrecio de la viviendaAVE ExtremaduraPuente de CedilloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Homenaje

Cáceres guarda silencio para no olvidar a las víctimas de la violencia machista

El gobierno local, junto al Consejo Sectorial de la Mujer, ha reiterado su compromiso de seguir denunciando las agresiones y promoviendo una sociedad basada en el respeto

Representantes municipales durante el minuto de silencio en las escalinatas del ayuntamiento, este viernes.

Representantes municipales durante el minuto de silencio en las escalinatas del ayuntamiento, este viernes. / Ayuntamiento de Cáceres

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El silencio ha vuelto a ocupar este viernes las escalinatas del Ayuntamiento de Cáceres. Un silencio breve, pero cargado de significado, con el que la corporación municipal ha querido recordar a las víctimas de la violencia de género y reafirmar su rechazo a una lacra que sigue cobrándose vidas en todo el país.

Aunque la concentración suele celebrarse cada día 25 de mes, el carácter festivo de la jornada ha obligado a trasladar el acto a este viernes 26. Allí, representantes municipales han guardado un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas en nuestro país durante el último mes, un gesto simbólico que se repite mes a mes y que pretende mantener viva la conciencia social frente a la violencia machista.

Lectura de manifiesto

El acto ha incluido la lectura de un manifiesto institucional, en el que se ha condenado de forma contundente la violencia de género, definida como la máxima expresión "de la desigualdad entre mujeres y hombres y una grave vulneración de los derechos humanos, tal y como recoge Naciones Unidas". El texto ha sido leído por Miriam López, técnica del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), quien puso voz a un mensaje de rechazo y compromiso colectivo.

La cita ha servido para recordar especialmente a las mujeres asesinadas desde el pasado 26 de noviembre en provincias como Málaga, Madrid, Alicante, Toledo, Sevilla, Barcelona, Valencia y Tarragona. Un balance que eleva a 47 el número de mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas y que deja, además, 35 menores huérfanos.

Múltiples formas

Más allá de los asesinatos, el manifiesto ha recordado que la violencia machista adopta múltiples formas, desde la ejercida en el ámbito de la pareja o expareja hasta la violencia sexual, el acoso, la explotación sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil. Y todas ellas requieren una respuesta firme y coordinada tanto de las administraciones públicas como de la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

Compromiso firme

El Ayuntamiento de Cáceres, junto al Consejo Sectorial de la Mujer, reiteró así su compromiso de seguir denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas y promoviendo una sociedad basada en la igualdad y el respeto. Un compromiso que, según destacaron, debe traducirse no solo en declaraciones institucionales, sino también en políticas públicas y en una implicación activa de toda la sociedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  3. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
  4. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  5. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  6. Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
  7. La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
  8. Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro

Cáceres presenta sus líneas maestras en la carrera hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031

Cáceres presenta sus líneas maestras en la carrera hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031

El Imas asiste a los hijos del matrimonio nicaragüense que falleció mientras dormía en Cáceres

El Imas asiste a los hijos del matrimonio nicaragüense que falleció mientras dormía en Cáceres

Navidad en Cáceres: los vecinos explican qué no puede faltar en la mesa más allá de la comida

Navidad en Cáceres: los vecinos explican qué no puede faltar en la mesa más allá de la comida

Cáceres guarda silencio para no olvidar a las víctimas de la violencia machista

Cáceres guarda silencio para no olvidar a las víctimas de la violencia machista

Una campaña solidaria de juguetes devuelve la vida al antiguo local de Stradivarius en la Cruz de Cáceres

La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024

La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024

Un mirador con vistas al vandalismo en Cáceres

Un mirador con vistas al vandalismo en Cáceres

La Policía Local de Cáceres recupera su Belén y abre la Jefatura a la Navidad

La Policía Local de Cáceres recupera su Belén y abre la Jefatura a la Navidad
Tracking Pixel Contents