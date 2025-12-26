Cáceres inaugura el cine Capitol con la película 'El mercader de esclavas'

El martes 6 de mayo de 1947, fue inaugurado el cine Capitol. Numerosísimos invitados de etiqueta llenaron la sala, entre ellos el gobernador civil, Antonio Rueda y Sánchez-Malo y diversas autoridades locales, provinciales y militares. En el magnífico vestíbulo, espléndidamente iluminado con juegos de preciosas arañas, hicieron los honores a los asistentes los empresarios propietarios de la sala, Corcobado y Sotomayor, acompañado el primero de su esposa.

Primera producción

'El mercader de esclavas', fue la primera producción que vieron sus pantallas. Días después se proyectaría 'Y amaneció', definida por nuestro Periódico como "una página de emoción basada en la segunda guerra mundial". Desde entonces, el Capitol acogería grandes estrenos. Ese mismo año, la nueva temporada se abrió el sábado 27 de septiembre con la proyección de la película 'La Solterona', de Bette Davis.

La empresa Corcobado - Sotomayor hizo posible esta obra, que se levantó en la calle Sancti Espiritu, casi en el centro de la capital.