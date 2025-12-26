Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Cáceres inaugura el cine Capitol con la película 'El mercader de esclavas'

La sala de cine, construida en la calle Sancti Espiritu, inició su andadura con una programación que incluyó estrenos destacados como 'La Solterona', protagonizada por Bette Davis

Cine Capitol de Cáceres.

Cine Capitol de Cáceres. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El martes 6 de mayo de 1947, fue inaugurado el cine Capitol. Numerosísimos invitados de etiqueta llenaron la sala, entre ellos el gobernador civil, Antonio Rueda y Sánchez-Malo y diversas autoridades locales, provinciales y militares. En el magnífico vestíbulo, espléndidamente iluminado con juegos de preciosas arañas, hicieron los honores a los asistentes los empresarios propietarios de la sala, Corcobado y Sotomayor, acompañado el primero de su esposa.

Primera producción

'El mercader de esclavas', fue la primera producción que vieron sus pantallas. Días después se proyectaría 'Y amaneció', definida por nuestro Periódico como "una página de emoción basada en la segunda guerra mundial". Desde entonces, el Capitol acogería grandes estrenos. Ese mismo año, la nueva temporada se abrió el sábado 27 de septiembre con la proyección de la película 'La Solterona', de Bette Davis.

La empresa Corcobado - Sotomayor hizo posible esta obra, que se levantó en la calle Sancti Espiritu, casi en el centro de la capital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  3. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
  4. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  5. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  6. Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
  7. La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
  8. Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro

Cáceres inaugura el cine Capitol con la película 'El mercader de esclavas'

Cáceres inaugura el cine Capitol con la película 'El mercader de esclavas'

Cáceres ofrece tres opciones familiares: ballet, cuentos navideños y el ilusionismo de Jorge Luengo

Cáceres ofrece tres opciones familiares: ballet, cuentos navideños y el ilusionismo de Jorge Luengo

La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024

La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024

Estos son los consejos de los farmacéuticos de Cáceres para cuidar tu salud estas Navidades

Estos son los consejos de los farmacéuticos de Cáceres para cuidar tu salud estas Navidades

La Nochebuena en Cáceres: con normalidad y "sin incidentes reseñables"

La Nochebuena en Cáceres: con normalidad y "sin incidentes reseñables"

El Cartero Real recorrerá el centro de Cáceres el 30 de diciembre para recoger las cartas de los niños

El Cartero Real recorrerá el centro de Cáceres el 30 de diciembre para recoger las cartas de los niños

La Navidad toma las calles de Cáceres: los niños disfrutan de los regalos de Papá Noel en el paseo de Cánovas

La Navidad toma las calles de Cáceres: los niños disfrutan de los regalos de Papá Noel en el paseo de Cánovas

No habrá vuelta atrás: el acto de consignación de las obras (en plena Navidad) pondrá en marcha el puente de Cedillo

No habrá vuelta atrás: el acto de consignación de las obras (en plena Navidad) pondrá en marcha el puente de Cedillo
Tracking Pixel Contents