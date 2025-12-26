Cáceres ofrece tres opciones familiares: ballet, cuentos navideños y el ilusionismo de Jorge Luengo

Tres opciones para disfrutar de la ciudad en familia.

El Ballet 'El Lago de los Cisnes' llega al Gran Teatro de Cáceres

El próximo lunes 29 de diciembre, a las 20.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la presentación del clásico del ballet romántico El Lago de los Cisnes, de Piotr Ilich Chaikovski. La obra, coreografiada por Marius Petipa y Lev Ivanov, es considerada un paradigma de la danza académica por su combinación de técnica y estética clásica.

El ballet narra la historia del príncipe Sigfrido y la princesa Odette, víctima de un hechizo del brujo Von Rothbart, que solo puede romperse mediante el amor verdadero. Entre pasajes de misterio, romance y tragedia, la obra refleja los ideales del Romanticismo: imaginación fantástica, pasión, fatalidad y salvación por el amor.

Una cita imperdible para los amantes de la danza clásica y la música romántica.

'Tiritando la Navidad' anima la Plaza Mayor

El próximo martes 26 de diciembre, de 17.30 a 20.00 horas, la Plaza Mayor de Cáceres se llenará de magia y diversión con el ciclo gratuito de cuentos y marionetas Tiritando la Navidad.

Esta actividad familiar permitirá a grandes y pequeños disfrutar de historias navideñas narradas de forma amena, combinadas con el arte de las marionetas, en un ambiente festivo y acogedor en el corazón de la ciudad. Una oportunidad perfecta para sumergirse en la tradición navideña mientras se disfruta del aire libre y de la animación cultural local.

Jorge Luengo presenta 'T-Hipnotizo' en el Gran Teatro

El sábado, a las 17.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá el espectáculo T-Hipnotizo, el show más atrevido, divertido y sorprendente del mago e ilusionista Jorge Luengo.

Se trata de una experiencia única en la que nada parece tener sentido… y, sin embargo, todo es posible. En este espectáculo el público no es solo espectador, sino protagonista: algunos cantan, otros bailan, otros se quedan profundamente relajados, pero todos salen del teatro con la misma sensación de asombro y una frase inevitable en la mente: "¡No puede ser!".