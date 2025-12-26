Candidatura europea
Cáceres presenta sus líneas maestras en la carrera hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031
La candidatura ha presentado oficialmente el 'Bidbook', un documento estratégico que suma más de 129 adhesiones institucionales y sociales, incluyendo ayuntamientos, museos, fundaciones y organizaciones del tercer sector
La carrera de Cáceres para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 entra en una fase decisiva. La candidatura ha entregado oficialmente su documento estratégico, el conocido como 'Bidbook', un paso fundamental en el proceso y que llega avalado por un total de 129 adhesiones institucionales, sociales, culturales y académicas.
El respaldo cosechado refleja la amplitud del proyecto y su capacidad de generar consensos dentro y fuera de Extremadura. Más de medio centenar de ayuntamientos extremeños se han sumado a la iniciativa, representando a más de la mitad de la población de la región, junto a mancomunidades, instituciones y Casas de Extremadura repartidas por distintos puntos del país y del extranjero.
Impulso cultural y social
Aunque el apoyo no se limita al ámbito institucional. La candidatura ha logrado implicar a los principales agentes culturales de la región, desde festivales consolidados hasta museos, fundaciones, conservatorios y orquestas, así como a entidades vinculadas tanto a la creación contemporánea como a la conservación del patrimonio. Un respaldo que refuerza la dimensión cultural del proyecto y su vocación integradora.
A ello se suma la adhesión de colegios profesionales, organizaciones sociales y económicas, cámaras de comercio, medios de comunicación y entidades del tercer sector, que ponen el acento en el carácter social y transformador de Cáceres 2031. Los promotores subrayan que la candidatura no se concibe únicamente como un evento cultural, sino como una oportunidad para generar cambios duraderos en el territorio.
Proyección internacional
La proyección internacional es otro de los pilares del proyecto. Cáceres 2031 cuenta ya con apoyos procedentes de ciudades, universidades y entidades culturales de países como Francia, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Suecia, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Chipre, Chile o la República Checa, además de la colaboración de expertos del ámbito académico y cultural europeo e iberoamericano.
Un plan "ambicioso y maduro"
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha destacado que la candidatura representa un proyecto “ambicioso" y a la vez "maduro”, que nace de la "sensibilidad de la sociedad cacereña y extremeña" y que sitúa la cultura como un elemento esencial para afrontar los retos del siglo XXI.
En la misma línea, la coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, ha puesto en valor el trabajo colectivo que ha hecho posible el 'Bidbook' y ha defendido la cultura como herramienta para reforzar la cohesión social y afrontar con responsabilidad las próximas fases del proceso.
