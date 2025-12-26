Cáceres da el salto al agua inteligente con casi 26.000 contadores digitales en estos 29 municipios

Un total de 29 municipios de la provincia de Cáceres cuentan ya con contadores digitales tras la implantación de la Red Provincial LoRa, impulsada por el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres. En conjunto, se han instalado 25.750 dispositivos, una actuación que permite disponer de información clave para un consumo de agua más eficiente y responsable.

En tiempo real

Estos equipos permiten controlar en tiempo real los consumos, detectar averías internas y otras incidencias del parque de contadores. Además, facilitan la reducción de fugas y minimizan las afecciones sobre los servicios e instalaciones, según explica el técnico responsable de la red del consorcio, Miguel Ángel Mahíllo Paniagua.

Constituida ya la Red Provincial LoRa. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El proyecto cuenta con un presupuesto de 160.000 euros y, según señala Mahíllo, hace posible la digitalización integral del ciclo del agua, la monitorización de la red, la detección temprana de fugas y la telelectura de consumos por parte de los ciudadanos. La infraestructura creada, añade, permite su integración en futuros proyectos, mediante la incorporación de sensores para la monitorización de distintos servicios de la Diputación de Cáceres.

29 pueblos

Los municipios incluidos en esta actuación son 29 y suman alrededor de 22.000 habitantes: Abadía, Acebo, Alcántara, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Caminomorisco, Carbajo, Carcaboso, Carrascalejo, Casas de Millán, Cedillo, Cilleros, Garvín, Herrera de Alcántara, Herreruela, Holguera, Hoyos, La Granja, Majadas, Malpartida de Plasencia, Membrío, Mirabel, Pedroso de Acím, Peraleda de San Román, Perales del Puerto, Salorino, Santiago de Alcántara, Villamiel y Villar del Pedroso.

La renovación del parque de contadores se enmarca en el proyecto Aqua-Ceres Digitalización del Ciclo Integral del Agua de la Provincia de Cáceres, una iniciativa beneficiaria de una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del PERTE de digitalización del ciclo del agua y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE-Next Generation. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 3.187.625 euros.