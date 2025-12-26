Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuando Cáceres tomó la decisión de iluminar su parte antigua y restaurar edificios emblemáticos

El arquitecto Valcárcel, del Ministerio de Educación Nacional, inició la restauración de las obras del Espíritu Santo, coincidiendo con la instalación del alumbrado especial

Parte antigua de Cáceres en el pasado.

Parte antigua de Cáceres en el pasado. / Cáceres en el pasado

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En junio de 1948, la ciudad decidió dar un paso significativo hacia la puesta en valor de su patrimonio histórico. Siguiendo el ejemplo de Toledo, las autoridades acordaron instalar un alumbrado especial en la parte antigua del municipio, con el objetivo de resaltar la belleza de sus calles y monumentos durante la noche.

Obras del Espíritu Santo

Coincidiendo con esta iniciativa, el arquitecto del Ministerio de Educación Nacional, Valcárcel, comenzó a dirigir los trabajos de restauración de las obras del Espíritu Santo. Estas intervenciones forman parte de un esfuerzo conjunto por conservar y poner en valor el patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad, combinando mejoras en la iluminación urbana con labores de restauración en edificios emblemáticos.

Con estas acciones, la ciudad buscó no solo preservar su historia, sino también ofrecer a residentes y visitantes una experiencia más enriquecedora al recorrer sus espacios históricos.

