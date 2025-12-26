Nuestro pasado
Cuando Cáceres tomó la decisión de iluminar su parte antigua y restaurar edificios emblemáticos
El arquitecto Valcárcel, del Ministerio de Educación Nacional, inició la restauración de las obras del Espíritu Santo, coincidiendo con la instalación del alumbrado especial
En junio de 1948, la ciudad decidió dar un paso significativo hacia la puesta en valor de su patrimonio histórico. Siguiendo el ejemplo de Toledo, las autoridades acordaron instalar un alumbrado especial en la parte antigua del municipio, con el objetivo de resaltar la belleza de sus calles y monumentos durante la noche.
Obras del Espíritu Santo
Coincidiendo con esta iniciativa, el arquitecto del Ministerio de Educación Nacional, Valcárcel, comenzó a dirigir los trabajos de restauración de las obras del Espíritu Santo. Estas intervenciones forman parte de un esfuerzo conjunto por conservar y poner en valor el patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad, combinando mejoras en la iluminación urbana con labores de restauración en edificios emblemáticos.
Con estas acciones, la ciudad buscó no solo preservar su historia, sino también ofrecer a residentes y visitantes una experiencia más enriquecedora al recorrer sus espacios históricos.
- Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
- Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
- Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
- El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
- Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
- Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
- La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
- Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro