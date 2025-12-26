San Blas reparte 200 churros y 50 litros de chocolate entre sus vecinos: "Con el frío que hace en Cáceres y lo calentito que está, apetece muchísimo"

No hay mejor forma de combatir el frío que está haciendo estos últimos días en Cáceres que con una buena chocolatada con churros. Y se lo han tomado al pie de la letra en la barriada de San Blas. La sede vecinal de la asociación ha abierto sus puertas para celebrar este viernes una jornada llena de ambiente festivo y muchas ganas de disfrutar.

Han comprado más de 200 churros para todos y han preparado unos 50 litros de chocolate: "Aquí no se queda nadie sin comida".

Papá Noel

Paco Delgado, miembro de la junta rectora de la asociación vecinal, y ataviado con un traje de Papá Noel cuenta mientras suena de fondo el 'Arre borriquito' entonado por unas vecinas que "es una forma de celebrar la Navidad en compañía y con la gente del barrio para crear fraternidad".

"Es un barrio con unas características y una identidad propia. Somos humildes, trabajadores, muy respetuosos con las tradiciones y muy identificados con la ciudad. Lo que pretendemos siempre es mantener siempre ese respeto a los mayores, que tanto han trabajado por levantar esta barriada y esta asociación. Todos nos conocemos, y sabemos cuáles son nuestras necesidades e intentamos ayudarnos unos a otros", sentencia.

Toda la vida

Jacinta es nacida y criada en el barrio y, a sus 67 años, está orgullosa y contenta de pertenecer a la asociación vecinal: "Es un día especial porque hacemos que la gente se reúna y podamos compartir momentos juntos. Nos permite conocer a personas con las que no teníamos contacto. Y con el frío que hace y lo calentito que está el chocolate, apetece muchísimo más", concluye.