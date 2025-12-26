Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en CáceresPrecio de la viviendaAVE ExtremaduraPuente de CedilloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Barrios

San Blas reparte 200 churros y 50 litros de chocolate entre sus vecinos: "Con el frío que hace en Cáceres y lo calentito que está, apetece muchísimo"

La barriada celebra la Navidad con ambiente festivo

Galería | Chocolatada en San Blas de Cáceres

Galería | Chocolatada en San Blas de Cáceres

Ver galería

Churros/251226EXT_CARLOS GIL (229063529) /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

No hay mejor forma de combatir el frío que está haciendo estos últimos días en Cáceres que con una buena chocolatada con churros. Y se lo han tomado al pie de la letra en la barriada de San Blas. La sede vecinal de la asociación ha abierto sus puertas para celebrar este viernes una jornada llena de ambiente festivo y muchas ganas de disfrutar.

Han comprado más de 200 churros para todos y han preparado unos 50 litros de chocolate: "Aquí no se queda nadie sin comida".

Papá Noel

Paco Delgado, miembro de la junta rectora de la asociación vecinal, y ataviado con un traje de Papá Noel cuenta mientras suena de fondo el 'Arre borriquito' entonado por unas vecinas que "es una forma de celebrar la Navidad en compañía y con la gente del barrio para crear fraternidad".

"Es un barrio con unas características y una identidad propia. Somos humildes, trabajadores, muy respetuosos con las tradiciones y muy identificados con la ciudad. Lo que pretendemos siempre es mantener siempre ese respeto a los mayores, que tanto han trabajado por levantar esta barriada y esta asociación. Todos nos conocemos, y sabemos cuáles son nuestras necesidades e intentamos ayudarnos unos a otros", sentencia.

Noticias relacionadas y más

Toda la vida

Jacinta es nacida y criada en el barrio y, a sus 67 años, está orgullosa y contenta de pertenecer a la asociación vecinal: "Es un día especial porque hacemos que la gente se reúna y podamos compartir momentos juntos. Nos permite conocer a personas con las que no teníamos contacto. Y con el frío que hace y lo calentito que está el chocolate, apetece muchísimo más", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  3. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
  4. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  5. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  6. Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
  7. La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
  8. La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024

Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

San Blas reparte 200 churros y 50 litros de chocolate entre sus vecinos: "Con el frío que hace en Cáceres y lo calentito que está, apetece muchísimo"

San Blas reparte 200 churros y 50 litros de chocolate entre sus vecinos: "Con el frío que hace en Cáceres y lo calentito que está, apetece muchísimo"

El barrio cacereño de La Cañada celebra la Navidad con buzón mágico, música y chocolatada: "Es una pasada ver las caras de ilusión de los niños"

El barrio cacereño de La Cañada celebra la Navidad con buzón mágico, música y chocolatada: "Es una pasada ver las caras de ilusión de los niños"

El Imas asiste a los hijos del matrimonio nicaragüense que falleció mientras dormía en Cáceres

El Imas asiste a los hijos del matrimonio nicaragüense que falleció mientras dormía en Cáceres

Cáceres da el salto al agua inteligente con casi 26.000 contadores digitales en estos 29 municipios

Cáceres da el salto al agua inteligente con casi 26.000 contadores digitales en estos 29 municipios

Cinco millones para contratar personal: los pueblos de Cáceres activan su plan de empleo 2026

Cinco millones para contratar personal: los pueblos de Cáceres activan su plan de empleo 2026

Cuando Cáceres tomó la decisión de iluminar su parte antigua y restaurar edificios emblemáticos

Cuando Cáceres tomó la decisión de iluminar su parte antigua y restaurar edificios emblemáticos

Cáceres presenta sus líneas maestras en la carrera hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031

Cáceres presenta sus líneas maestras en la carrera hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031
Tracking Pixel Contents