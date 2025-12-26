Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco millones para contratar personal: los pueblos de Cáceres activan su plan de empleo 2026

Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pueden solicitar ya las ayudas de la diputación hasta el 19 de enero

Oportunidad laboral en Cáceres.

Oportunidad laboral en Cáceres. / El Periódico

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Diputación de Cáceres publica el Plan de Empleo para Entidades Locales 2026, dotado con 5 millones de euros, destinado a facilitar la contratación de personal en los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y en las entidades locales menores.

Según recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP número 244, de 23 de diciembre), estas ayudas permiten a los ayuntamientos reforzar servicios considerados esenciales, como los servicios de proximidad (ayuda a domicilio, centros de día o residencias de mayores), así como tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de infraestructuras municipales.

Innovación

El plan contempla también contrataciones vinculadas a la reactivación e innovación del sector turístico, la incorporación de personal informático para mejorar la teleadministración y la divulgación tecnológica entre la población, así como el refuerzo de los servicios sociales de base y de los servicios administrativos y auxiliares.

Financiación

La financiación del programa es compartida: la diputación aporta el 90% del presupuesto, mientras que las entidades locales asumen el 10% restante. La distribución de las cuantías combina una cantidad fija por municipio en función de su población y una parte variable destinada a compensar a las localidades con menor número de habitantes.

El plazo para presentar las solicitudes permanece abierto hasta el 19 de enero de 2026.

Las bases completas del Plan de Empleo pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia.

TEMAS

