Una campaña solidaria de juguetes devuelve la vida al antiguo local de Stradivarius en la Cruz de Cáceres

Una campaña solidaria ha devuelto la vida al antiguo local de Stradivarius en el paseo de Cánovas de Cáceres. La inmobiliaria que es propietaria del inmueble, situado al comienzo de la avenida de España, se lo ha cedido a Cruz Roja para que prepare y organice los regalos que han solicitado unas 150 familias para los más pequeños de sus hogares.

El director de Cruz Roja Juventud en Cáceres, Rodrigo Tello Alegre, explica a este diario que la labor de la oenegé en Navidad consiste, principalmente, en recolectar juguetes para las familias con necesidad. "Nuestra tarea es preparar los regalos, envolverlos y entregarlos el día de antes de los Reyes Magos", señala.

"Cualquiera puede solicitar esta ayuda. Hay que rellenar una serie de papeles, pero son poquitos papeles", cuenta. Tienen juguetes para unos 150 niños, y alguno puede tener más de un regalo.

La recaudación se ha venido realizando a través de actividades con otras empresas, como elPerú, o con instituciones deportivas como el CAR Cáceres o el Cacereño. Celebran partidos solidarios y la gente lleva juguetes como acto de solidaridad. También se pueden realizar donaciones o llevar los propios regalos al local que han reabierto: "Cualquier excusa es buena para ayudar". Ya están en la fase final del embalaje de los regalos y hay unas seis personas cada día trabajando para tenerlo todo listo de cara a la Cabalgata de Reyes.

Stradivarius cerró sus puertas en la Cruz en enero de 2022 tras once años en el local de 800 metros cuadrados que, previamente, había albergado oficinas de BBVA y el Parador del Carmen.