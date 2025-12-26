Solidaridad navideña
Una campaña solidaria de juguetes devuelve la vida al antiguo local de Stradivarius en la Cruz de Cáceres
Una inmobiliaria cede a Cruz Roja el establecimiento para preparar los regalos de unas 150 familias
Una campaña solidaria ha devuelto la vida al antiguo local de Stradivarius en el paseo de Cánovas de Cáceres. La inmobiliaria que es propietaria del inmueble, situado al comienzo de la avenida de España, se lo ha cedido a Cruz Roja para que prepare y organice los regalos que han solicitado unas 150 familias para los más pequeños de sus hogares.
Coordinador
El director de Cruz Roja Juventud en Cáceres, Rodrigo Tello Alegre, explica a este diario que la labor de la oenegé en Navidad consiste, principalmente, en recolectar juguetes para las familias con necesidad. "Nuestra tarea es preparar los regalos, envolverlos y entregarlos el día de antes de los Reyes Magos", señala.
Ayuda
"Cualquiera puede solicitar esta ayuda. Hay que rellenar una serie de papeles, pero son poquitos papeles", cuenta. Tienen juguetes para unos 150 niños, y alguno puede tener más de un regalo.
Empresas
La recaudación se ha venido realizando a través de actividades con otras empresas, como elPerú, o con instituciones deportivas como el CAR Cáceres o el Cacereño. Celebran partidos solidarios y la gente lleva juguetes como acto de solidaridad. También se pueden realizar donaciones o llevar los propios regalos al local que han reabierto: "Cualquier excusa es buena para ayudar". Ya están en la fase final del embalaje de los regalos y hay unas seis personas cada día trabajando para tenerlo todo listo de cara a la Cabalgata de Reyes.
Stradivarius cerró sus puertas en la Cruz en enero de 2022 tras once años en el local de 800 metros cuadrados que, previamente, había albergado oficinas de BBVA y el Parador del Carmen.
- Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
- Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
- Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
- El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
- Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
- Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
- La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
- Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro