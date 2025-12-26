Vandalismo urbano
Un mirador con vistas al vandalismo en Cáceres
Vecinos de San Marquino denuncian el abandono del Mirador del Amparo, convertido en un foco de botellones, suciedad y destrozos pese a ser uno de los mejores escaparates de la ciudad
El Mirador del Amparo, uno de los enclaves más emblemáticos para contemplar la silueta de la parte antigua de Cáceres, ha presentado un estado de deterioro que los vecinos califican de "lamentable" como consecuencia del vandalismo y la falta de mantenimiento. La situación ha sido denunciada de forma reiterada por residentes de la zona de San Marquino, que alertan del progresivo abandono de este espacio recreativo.
Ubicado en la carretera de subida al Santuario de la Virgen de la Montaña y configurado durante las obras de la primera fase de la Ronda Sureste, el mirador ha sufrido en los últimos meses un acusado deterioro. Basura acumulada, mobiliario dañado y restos de botellones forman parte del paisaje habitual, según relatan los vecinos.
Queja
Un residente del barrio, que ha trasladado su queja a este diario, ha descrito el estado actual del enclave como de "destrozo completo". "Es una dejadez y una desidia. Vienen a hacer botellón y lo dejan todo por aquí tirado. Es una pena, por las vistas de Cáceres y Sierra de Fuentes". ha señalado.
Los vecinos han puesto el foco en el ayuntamiento, al que acusan de "mirar hacia otro lado" ante una situación que, aseguran, se repite desde hace tiempo sin que se adopten medidas efectivas. La principal reivindicación es un refuerzo de la vigilancia policial para disuadir los botellones y los actos vandálicos que están causando daños continuos en las instalaciones del mirador.
Impacto negativo en el turismo
La preocupación vecinal no se limita únicamente al deterioro del entorno. Los residentes han advertido también del perjuicio que esta imagen genera para la ciudad. "La imagen de cara al turismo es muy negativa". ha lamentado este vecino, que ha recordado que el mirador debería ser un escaparate privilegiado de Cáceres y no un ejemplo de abandono.
El Mirador del Amparo, considerado una de las joyas panorámicas de la ciudad, se ha convertido así en un reflejo de la desidia que denuncian los vecinos, con las vistas de la ciudad monumental empañadas por la suciedad y el mobiliario destrozado. Ante esta situación, los residentes han lanzado un SOS a las autoridades y han reclamado un plan de vigilancia y mantenimiento que permita recuperar este espacio para el disfrute de cacereños y visitantes.
