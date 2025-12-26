Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en CáceresPrecio de la viviendaAVE ExtremaduraPuente de CedilloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cultura

Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

Este viernes ha sido el turno del espectáculo 'Zambomba Flamenca' de la compañía de baile Caty Palma

Vídeo | Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

Vídeo | Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Es una de las grandes citas de la Navidad, y ni los cuatro grados que marcaba el termómetro a eso de las ocho de la tarde impidió que se celebrase con todas las de la ley. Las ventanas del Gran Teatro de Cáceres se han abierto de par en par este viernes para celebrar el segundo de los tres conciertos que acogerán durante estas fechas.

La música ha tomado altura para llenar la calle de emociones, ritmo y tradición en una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar las fiestas desde lo colectivo y lo cercano. Este viernes ha sido el turno del espectáculo 'Zambomba Flamenca' de la compañía de baile Caty Palma, donde los villancicos han protagonizado las actividades con cante, baile y música para ofrecer una interpretación magistral que conecta tradición y emoción.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, el Gran Teatro de Cáceres ha reabierto su vocación de abrirse a la ciudad, llevando la cultura a la calle y convirtiendo su fachada en un punto de encuentro para escuchar, sentir y compatir la Navidad. Por ello, una multitud de cacereños se han agolpado en la calle San Antón, que ha necesitado ser cortada por la Policía Local de Cáceres, para disfrutar de la cita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  3. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
  4. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  5. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  6. Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
  7. La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
  8. La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024

Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

San Blas reparte 200 churros y 50 litros de chocolate entre sus vecinos: "Con el frío que hace en Cáceres y lo calentito que está, apetece muchísimo"

San Blas reparte 200 churros y 50 litros de chocolate entre sus vecinos: "Con el frío que hace en Cáceres y lo calentito que está, apetece muchísimo"

El barrio cacereño de La Cañada celebra la Navidad con buzón mágico, música y chocolatada: "Es una pasada ver las caras de ilusión de los niños"

El barrio cacereño de La Cañada celebra la Navidad con buzón mágico, música y chocolatada: "Es una pasada ver las caras de ilusión de los niños"

El Imas asiste a los hijos del matrimonio nicaragüense que falleció mientras dormía en Cáceres

El Imas asiste a los hijos del matrimonio nicaragüense que falleció mientras dormía en Cáceres

Cáceres da el salto al agua inteligente con casi 26.000 contadores digitales en estos 29 municipios

Cáceres da el salto al agua inteligente con casi 26.000 contadores digitales en estos 29 municipios

Cinco millones para contratar personal: los pueblos de Cáceres activan su plan de empleo 2026

Cinco millones para contratar personal: los pueblos de Cáceres activan su plan de empleo 2026

Cuando Cáceres tomó la decisión de iluminar su parte antigua y restaurar edificios emblemáticos

Cuando Cáceres tomó la decisión de iluminar su parte antigua y restaurar edificios emblemáticos

Cáceres presenta sus líneas maestras en la carrera hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031

Cáceres presenta sus líneas maestras en la carrera hacia la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031
Tracking Pixel Contents