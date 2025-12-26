Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

Es una de las grandes citas de la Navidad, y ni los cuatro grados que marcaba el termómetro a eso de las ocho de la tarde impidió que se celebrase con todas las de la ley. Las ventanas del Gran Teatro de Cáceres se han abierto de par en par este viernes para celebrar el segundo de los tres conciertos que acogerán durante estas fechas.

La música ha tomado altura para llenar la calle de emociones, ritmo y tradición en una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar las fiestas desde lo colectivo y lo cercano. Este viernes ha sido el turno del espectáculo 'Zambomba Flamenca' de la compañía de baile Caty Palma, donde los villancicos han protagonizado las actividades con cante, baile y música para ofrecer una interpretación magistral que conecta tradición y emoción.

Con esta iniciativa, el Gran Teatro de Cáceres ha reabierto su vocación de abrirse a la ciudad, llevando la cultura a la calle y convirtiendo su fachada en un punto de encuentro para escuchar, sentir y compatir la Navidad. Por ello, una multitud de cacereños se han agolpado en la calle San Antón, que ha necesitado ser cortada por la Policía Local de Cáceres, para disfrutar de la cita.