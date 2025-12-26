Navidad en Cáceres: los vecinos explican qué no puede faltar en la mesa más allá de la comida

En pleno ambiente navideño, con las calles iluminadas, los encuentros familiares ya en marcha y las mesas preparadas para compartir, hemos salido a pie de calle para conocer qué consideran imprescindibles los cacereños y cacereñas en estas fechas tan señaladas. Las respuestas reflejan una idea común: más allá de la comida, la Navidad se sostiene sobre la unión, la alegría y los sentimientos compartidos.

Gustos variados

Para Luisa Ramos, lo fundamental es que la familia esté reunida y que en la mesa reine la paz y el amor. En cuanto a la parte gastronómica, reconoce que los gustos varían según cada hogar: "hay quien prefiere el pescado y quien se decanta por la carne", explica, dejando claro que la comida acompaña, pero no protagoniza, la celebración. Una opinión similar comparte Matilde Fernández, quien pone el acento en la ilusión y el cariño de los nuestros. Para ella, el verdadero valor de la Navidad está en el tiempo compartido y en la felicidad de estar todos juntos, restando importancia a los menús y a la abundancia de platos.

Excesos en estas fechas

Loles Plata introduce una mirada más reflexiva y social. Además de señalar que en la mesa no deberían faltar la alegría, el amor y los valores vinculados a la bondad, pone el foco en los excesos habituales de estas fechas. Considera que en muchos hogares se prepara más comida de la necesaria y lamenta que, en ocasiones, se olvide a quienes no cuentan con recursos suficientes para celebrar la Navidad, apelando así a una mayor conciencia y solidaridad.

La compañía, la empatía y la generosidad

Las opiniones recogidas muestran que, en Cáceres, la Navidad se vive como un momento de encuentro y de valores compartidos. Una celebración en la que la compañía, la empatía y la generosidad adquieren más peso que cualquier menú, recordando que el verdadero sentido de estas fechas está en compartir, también, con quienes más lo necesitan.