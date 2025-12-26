Días de fiesta
La Policía Local de Cáceres recupera su Belén y abre la Jefatura a la Navidad
Tras años sin instalarse, los agentes devuelven a la vida una tradición construida de forma voluntaria y abierta a las familias cacereñas durante estas fiestas
La Policía Local de Cáceres ha recuperado una de sus tradiciones más emblemáticas con la instalación del Belén en la Jefatura, una iniciativa que llevaba años sin celebrarse y que ha vuelto a hacerse realidad gracias al trabajo voluntario de los propios agentes.
El portal navideño se ha instalado en el salón de actos de la Jefatura de la Policía Local y puede visitarse durante estas fechas tanto en horario de mañana como de tarde. La recuperación de esta tradición ha sido presentada durante una visita del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel.
Belén magnífico
Muriel ha destacado que se trata de "un belén magnífico", fruto del esfuerzo desinteresado de numerosos funcionarios del cuerpo, que han querido recuperar una tradición muy arraigada en la historia reciente de la Policía Local. Según ha indicado, esta iniciativa pone de relieve "el compromiso y la implicación del personal para devolver a la Jefatura una costumbre que formaba parte de su identidad".
Tradición
El belén ofrece un recorrido por la tradición belenista cacereña, con escenas clásicas y figuras que se conservaban en las dependencias policiales, algunas de ellas con varios años de antigüedad. La instalación combina el valor patrimonial con el simbolismo navideño y el trabajo artesanal de los propios agentes.
"El objetivo es recuperar una tradición que consideramos positiva también para el propio cuerpo de la Policía Local", ha señalado Muriel, quien ha animado a la ciudadanía y a las familias cacereñas a visitar la Jefatura durante la Navidad y compartir este espacio abierto a la ciudad.
