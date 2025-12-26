La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024

Todo lo que engloba al mundo rural es, en ocasiones, desalentador. Cada nueva noticia cae como un jarro de agua fría y dificulta aún más la tarea de la lucha contra la despoblación. A pesar de que instituciones como la Diputación de Cáceres o la Junta de Extremadura han puesto el principal foco de sus actuaciones en actuar para repoblar el mundo rural, las estadísticas inciden en que no es suficiente y que es necesario mucho más trabajo, inversión y esfuerzo para competir realmente contra una de las cuestiones que más afectan a la provincia.

El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), organismo autónomo del Ejecutivo regional, elabora periódicamente las publicaciones sobre nacimientos, defunciones y matrimonios en toda la comunidad. Esta información se obtiene mediante el tratamiento de los microdatos facilitados por el INE, correspondientes al año 2024. En cuanto a la provincia de Cáceres, los datos ponen el foco en la escasez de partos en el medio rural.

Los 55 pueblos

Tal y como aparece publicado en el documento, hasta 55 municipios cacereños no registraron ni un nacimiento durante el año pasado. Son Abadía, Baños de Montemayor, Barrado, Berrocalejo, Botija (no tiene nacimientos desde 2021), Calzadilla, Campillo de Deleitosa (desde 2020 solo ha nacido uno), Casas de Don Antonio, Casas de Millán, Casas del Castañar, Casas de Miravete (sin un solo parto en cinco años), Casas del Monte, Cerezo, Collado de la Vera, Conquista de la Sierra, Descargamaría, Eljas, Fresnedoso de Ibor o La Garganta. Es desolador, sobre todo, ver que en los municipios más pequeños apenas hay nacimientos.

Pero la lista sigue: Garvín, El Gordo, La Granja, Herguijuela, Hernán-Pérez, Herrera de Alcántara (sin nacimientos registrados desde que existen estos datos), Higuera de Albalat, Jaraicejo, Jarilla, Ladrillar, Membrío, Mesas de Ibor, Morcillo, Navalvillar de Ibor, Palomero, Pasarón de la Vera, Pedroso de Acim, Peraleda de San Román, Pescueza o Piedras Albas.

Una pareja pasea con su bebé por la plaza Mayor de Cáceres. / Jorge Valiente

Los últimos municipios sin nacimientos son Portezuelo, Robledillo de Gata, Robledillo de la Vera, Robledollano, Romangordo, San Martín de Trevejo, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Santibáñez el Alto, Segura de Toro, Toril, Valdecañas de Tajo (que tampoco registra nacimientos desde 2020), Valverde de la Vera, Villamiel, Villar de Plasencia y Villar del Pedroso.

Estos son los pueblos en la lista roja, que este año han aumentado con respecto a 2023. Si en 2024 llegó a haber 55 municipios con cero partos registrados entre sus vecinos, el año previo hubo 51.

2.137 niños nacidos en 2024

Eso sí, también es importante señalar el número total de nacimientos que ha habido en la provincia de Cáceres durante el pasado año. 2.137 niños fueron concebidos en el territorio de la provincia, aunque las dos grandes ciudades acaparan casi la mitad de ellos. Solo en la capital provincial nacieron 623 niños, manteniendo más o menos la media de los últimos cinco años. En Plasencia, 246, con una ligera bajada con respecto a la media en el mismo periodo. Entre las dos ciudades suman 869 recién nacidos, lo que es casi un 40% del total en el territorio provincial.

Cabe destacar también que el tercer municipio con mayor número de partos fue Navalmoral de la Mata, que llegó a 118. Miajadas le sigue con 86, Talayuela con 55, Jaraíz de la Vera con 54, Coria con 47 y Trujillo con 41. Un escalón más abajo se encuentran Moraleja (31), Montehermoso (35), Arroyo de la Luz (33), Casar de Cáceres (34) o Valencia de Alcántara (26).

Contra la despoblación

La Diputación de Cáceres es una de las instituciones que más en serio se han tomado la lucha contra la despoblación. En las últimas semanas, ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Atracción de Nuevos Pobladores y Dinamización Demográfica, una apuesta de alto impacto diseñada para reposicionar a los municipios rurales como destinos viables, competitivos y sostenibles para nuevas familias. La iniciativa, de carácter estructural, se alinea con la hoja de ruta provincial para reforzar la cohesión territorial y dinamizar la economía local.

El proyecto se apoya en una premisa clara: la despoblación solo se combate con metodologías que integren vivienda, empleo, relevo empresarial e integración social. Estos cuatro vectores se configuran como los ejes operativos que permitirán romper el círculo vicioso de pérdida de habitantes y envejecimiento que afecta a buena parte del territorio rural cacereño.

Entre octubre y noviembre, la diputación ha celebrado siete sesiones territoriales de presentación y el resultado ha sido contundente: 60 municipios ya se han sumado de manera formal al programa.