Los hoteles de Cáceres, fascinados por el inesperado lleno del último fin de semana del año: "Han entrado 15 reservas de un día para otro"

El tirón de la Navidad se está dejando notar también en los establecimientos hoteleros de Cáceres. Ya no es nada raro dar un paseo por la parte antigua cuando ha caído la noche y que cueste dar dos pasos al frente por la cantidad de personas que están disfrutando de la iluminación navideña, las atracciones de Cánovas o la pista de hielo en la plaza Mayor.

Y lo cierto es que muchas de esas personas no son cacereños, sino turistas que han visto en la época navideña un nuevo nicho para visitar la ciudad y disfrutar de sus bondades en una época distinta. Ni el frío ni la amenaza de lluvia puede con ellos, algo de lo que se están aprovechando los hoteles.

Carlos Gil

Extremadura Hotel

Alejandro Picardo, director del Extremadura Hotel y representante de la Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería, no se atreve a dar los datos de todos los establecimientos de la ciudad, pero cuenta lo bien que está yendo el suyo: "No nos lo esperábamos. Está subiendo la ocupación por momentos. En nuestro hotel, hoy mismo han entrado 15 reservas para mañana", cuenta. Asegura que la ocupación en su hotel debe ubicarse estos días entre el 80 y el 90%, unos datos más que positivos.

Incide en que son unas fechas en las que se suelen quedar en los hoteles familiares que viven fuera y vienen a pasar con sus seres queridos la Navidad o Nochevieja: "Este fin de semana también tienden a acudir cazadores para las monterías", sentencia.