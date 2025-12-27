De Cáceres a Málaga: Toño Pérez, chef de Atrio, llevará la cocina extremeña al Foro Nacional de Hostelería

El casareño Toño Pérez, chef con tres Estrellas Michelin y copropietario de Atrio, será uno de los protagonistas de la próxima edición del Salón H&T de Innovación en Hostelería, un encuentro que tendrá lugar del 2 al 4 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y que reúne cada año a expertos de renombre internacional para compartir las últimas tendencias, investigaciones y soluciones para la industria.

Como referente de la alta cocina española, Toño intervendrá como ponente estrella en la clausura del VI Foro Nacional de Hostelería, programada para el martes 3 de febrero en el Main Stage del evento. Allí ofrecerá la conferencia magistral titulada 'Cambiando el mundo desde la gastronomía', en la que compartirá su visión de la cocina como herramienta de transformación y creatividad.

Premios de innovación y talento

El Main Stage acogerá, además del Foro Nacional de Hostelería, un ciclo de conferencias sobre sostenibilidad, digitalización, inteligencia artificial, experiencia del cliente, recursos humanos, talento e internacionalización.

Asimismo, será escenario de la VII edición de los H&T Awards, premios que reconocen la innovación, el talento y las soluciones más disruptivas dentro del canal Horeca, la industria turística, el equipamiento, los servicios y la gastronomía, y que incluyen un premio en metálico para los proyectos ganadores.

Otro de los espacios destacados será Kitchen Lab, donde chefs de renombre mostrarán sus técnicas culinarias en demostraciones en vivo. Entre ellos, Hugo Muñoz (Ugo Chan, Madrid), Víctor Gutiérrez (Salamanca) y Benito Gómez (Bardal, Ronda), todos galardonados con Estrellas Michelin y Soles Repsol.

También se celebrará el Concurso Provincial Cocina Joven Chef Sabor a Málaga, destinado a impulsar a las escuelas de hostelería locales.

Maestros del vino

Además, los amantes del vino tendrán la oportunidad de participar en catas y conferencias que explorarán los territorios vitivinícolas más representativos de España y Europa, guiados por destacados expertos y sumilleres de renombre en la Sala de Catas, un espacio exclusivo dedicado a la enología. Entre ellos destacan Fritz Michael Wöhr, Paco Berciano y Peter Sisseck, quienes compartirán sus conocimientos sobre técnicas de cata, maridaje y conservación.

Esta cita anual, organizada por Fycma con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y otras instituciones y empresas del sector, destaca como un espacio único de innovación, formación y promoción de la gastronomía y el turismo, que cuenta con la participación de los principales referentes de la cocina española e internacional.