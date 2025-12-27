La consignación de las obras del puente de Cedillo acerca el fin de la última frontera de la Unión Europea

La construcción del puente internacional sobre el río Sever ha sido planteada por las administraciones implicadas como una actuación estratégica para el desarrollo económico y social de Cedillo y Nisa. El inicio de los trabajos, tras el acto de consignación de las obras previsto para este próximo 29 de diciembre, marcará un punto de inflexión en un proyecto largamente demandado por ambos municipios. La cita será a las 14.30 horas en el Salón Noble de los Paços do Concelho de Nisa.

Según recoge un escrito remitido por el presidente de la Cámara Municipal de Nisa, José Dinis Serra, al regidor cedillero, Antonio González Riscado, será una ceremonia sencilla y de carácter estrictamente institucional, una vez culminado el proceso de aprobación del proyecto por las partes implicadas y en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo en vigor entre los gobiernos de España y Portugal. Una vez tenga lugar esta formalidad administrativa, estarán en condiciones de iniciar la ejecución de los trabajos: "Es una actuación largamente anhelada y de extrema relevancia".

Carlos Gil

Desde el ámbito institucional se ha señalado que la nueva infraestructura permitirá superar el aislamiento histórico de Cedillo y reforzar la conectividad transfronteriza, con efectos directos sobre la actividad económica, la movilidad diaria y el atractivo turístico de la zona.

Intercambio comercial

El puente favorecerá el intercambio comercial y la actividad empresarial en ambos lados de la frontera. La reducción de los tiempos de desplazamiento y la mejora del acceso a servicios y mercados cercanos se identifican como factores clave para dinamizar sectores como el comercio, la hostelería y los servicios.

Asimismo, el presidente de la Cámara Municipal de Nisa ha puesto en valor la cooperación institucional mantenida durante todo el proceso, basada, según ha indicado, en una colaboración leal y continuada entre las entidades implicadas, lo que ha permitido superar las distintas fases procedimentales y consolidar las condiciones necesarias para el avance del proyecto, siempre dentro del marco legal y de los compromisos asumidos.

Vecinos

Para los vecinos de Cedillo, la entrada en servicio del puente supondrá un cambio relevante en la movilidad diaria. La infraestructura permitirá recuperar una conexión permanente con Portugal, interrumpida desde 1995, y eliminar las actuales limitaciones horarias de paso existentes en la presa del embalse. Esta mejora facilitará los desplazamientos laborales, sociales y comerciales, así como el acceso a equipamientos y servicios situados en el país vecino, reduciendo una situación de incomunicación que ha condicionado la vida del municipio durante décadas.

El puente de Cedillo. / E. P.

El proyecto se ha desarrollado al amparo del acuerdo bilateral vigente entre los gobiernos de España y Portugal, que ha establecido el marco jurídico, técnico y financiero necesario para su ejecución. Este respaldo institucional ha permitido coordinar competencias y garantizar la viabilidad del proyecto conforme a la normativa de ambos países. Este marco de cooperación ha resultado determinante para desbloquear una infraestructura considerada prioritaria para el territorio transfronterizo.

Paso internacional

El nuevo paso internacional ha sido considerado un elemento con capacidad para reforzar el atractivo turístico del entorno del Tajo-Tejo Internacional. La mejora del acceso a espacios naturales, rutas culturales y recursos patrimoniales situados a ambos lados de la frontera podría favorecer el turismo de proximidad y las estancias de corta duración. Ayuntamientos y entidades locales han apuntado que esta mayor accesibilidad contribuirá a diversificar la oferta turística y a reforzar la economía local.

Río Sever

El viaducto sobre el río Sever contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.