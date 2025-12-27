Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en CáceresPrecio de la viviendaAVE ExtremaduraPuente de CedilloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Salud mental

¿Por qué los festivos generan ansiedad? Sandra Tovar detalla las claves del malestar emocional en estas fechas

La psicóloga explica que las expectativas sociales y familiares, como la obligación de ser feliz, pueden generar estrés y ansiedad durante las celebraciones

Sandra Tovar, psicóloga de Cáceres.

Sandra Tovar, psicóloga de Cáceres. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Las épocas señaladas en el calendario, como Navidad, aniversarios o días de difuntos, suelen ser momentos de celebración o de especial relevancia social. Sin embargo, según explica Sandra Tovar, psicóloga de Cáceres, estos periodos también pueden desencadenar ansiedad o malestar emocional en algunas personas.

Expectativas muy altas

"La presión social, las reuniones familiares complejas, las obligaciones, los cambios de rutina y la comparación con ideales festivos generan expectativas muy altas", señala Tovar. "Se espera ser feliz y disfrutar plenamente, pero estas mismas expectativas pueden producir estrés, ansiedad y emociones que no siempre se corresponden con la celebración en sí".

Roles y expectativas autoimpuestas

Según la experta, muchos de estos malestares surgen de roles y expectativas autoimpuestas. "Nos generamos limitaciones a nosotros mismos: por ejemplo, la preocupación excesiva por comportarnos de determinada manera en lo social, seguir ciertos protocolos o actuar según lo que creemos que los demás esperan", explica.

Rumiaciones

"Tal vez piensas que debes sonreírle más a una prima con la que tuviste un conflicto en el pasado, o que tienes que dar la mejor impresión en cada encuentro. Todas estas presiones autoimpuestas pueden derivar en rumiaciones, es decir, en pensamientos repetitivos que aumentan la ansiedad y dificultan disfrutar de la celebración", añade Tovar.

Por otro lado, señala que muchas personas tienden a imponerse expectativas rígidas sobre la organización de las celebraciones familiares. "Es común que alguien piense que no cocinará como su madre, que la decoración no será suficiente o que la casa no está lo suficientemente limpia. Incluso pueden preocuparse por el número de invitados o por no haber calculado bien las cantidades de comida", explica.

Fuente de estrés

Según Tovar, estas preocupaciones pueden transformar lo que debería ser una cena agradable y simbólica en una fuente de estrés. "Lo mismo ocurre con los regalos: el valor de la celebración no está en lo que hay dentro del envoltorio, sino en el gesto y en el compartir. Sin embargo, al centrarse en los detalles y en las comparaciones, la persona termina limitándose a sí misma, y estas tensiones pueden repetirse en futuras reuniones familiares, generando un patrón de ansiedad asociado a estas fechas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  3. La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
  4. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  5. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  6. Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
  7. La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
  8. Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro

¿Por qué los festivos generan ansiedad? Sandra Tovar detalla las claves del malestar emocional en estas fechas

¿Por qué los festivos generan ansiedad? Sandra Tovar detalla las claves del malestar emocional en estas fechas

Un musical, un desfile y un espectáculo: tres planes navideños para disfrutar en familia en Cáceres

Un musical, un desfile y un espectáculo: tres planes navideños para disfrutar en familia en Cáceres

La próxima Semana Santa de Cáceres da sus primeros pasos y empieza a tomar forma

La próxima Semana Santa de Cáceres da sus primeros pasos y empieza a tomar forma

Vox vuelve a abrir la puerta a aprobar los presupuestos de Cáceres: "No los damos por perdidos, no sé lo que opina el PP"

Vox vuelve a abrir la puerta a aprobar los presupuestos de Cáceres: "No los damos por perdidos, no sé lo que opina el PP"

Joaquín Floriano, columnista de Cáceres: "El voto que bota"

Joaquín Floriano, columnista de Cáceres: "El voto que bota"

La consignación de las obras del puente de Cedillo acerca el fin de la última frontera de la Unión Europea

De Cáceres a Málaga: Toño Pérez, chef de Atrio, llevará la cocina extremeña al Foro Nacional de Hostelería

De Cáceres a Málaga: Toño Pérez, chef de Atrio, llevará la cocina extremeña al Foro Nacional de Hostelería

Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas

Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
Tracking Pixel Contents