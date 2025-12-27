'Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: "El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz"

Cáceres ya no es solo un destino de vacaciones para Florentino Fernández; es, en muchos sentidos, su casa. El presentador y humorista ha vuelto a ser el protagonista de la crónica social estas Navidades al dejarse ver por las calles de la capital y sus alrededores. Vinculado a la ciudad por su mujer, Lidia de Fernández, Flo ha convertido su presencia en una estampa habitual de estas fechas.

Como es habitual en sus visitas, el humorista no ha dejado pasar la oportunidad de visitar el templo gastronómico de Extremadura: Atrio. Gran amante de la buena mesa (recordemos su paso por 'MasterChef Celebrity'), el restaurante de Toño Pérez y José Polo es una parada obligatoria en su itinerario.

Sin embargo, Flo también aprecia los placeres más sencillos y populares de la gastronomía extremeña. En esta ocasión, la sorpresa saltaba en la mañana de este sábado en Casar de Cáceres, concretamente en la popular churrería Ronco Tovar.

Florentino Fernández con Toño Pérez en Atrio / IG @montesone

"Tostaditas de nivel top"

El humorista se desplazó hasta el municipio vecino para disfrutar de lo que muchos consideran un "centro de peregrinación" del desayuno. Allí, lejos de esconderse, hizo gala de su cercanía: ensalzó los churros y tostadas, se fotografió con el personal y saludó a los clientes que, entre café y porras, se sorprendieron al encontrarse con una de las caras más conocidas de la televisión nacional.

"Siempre tengo la costumbre de venir a un sitio muy especial a tomarme unas tostaditas pero de nivel top", manifestaba el presentador en un video colgado en sus redes sociales. "Si pasáis por el Casar de Cáceres, no dejéis de venir al mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz. ¡Un buen 'brunch' te hará ser mejor persona!", ha dejado grabado Flo.

Para los cacereños, cruzarse con Florentino ya no es una rareza. Es habitual verle paseando por las calles del centro. Su integración en la vida de la ciudad es total, comportándose como un vecino más que disfruta de la tranquilidad y la hospitalidad extremeña.

Con esta nueva visita, Flo vuelve a ejercer como embajador de la provincia, demostrando que en Cáceres se puede pasar del lujo de una Estrella Michelin al calor de una churrería tradicional con la misma naturalidad con la que él suelta una carcajada.