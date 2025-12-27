Ni el frío frena a los mayores en la San Silvestre más alegre de Cáceres: "Nada nos impide seguir queriendo salir a disfrutar de la vida"

"Somos mayores, pero eso no nos impide querer seguir saliendo a la calle a disfrutar de la vida". Es el lema que señalaron Caty, Ángela, Dindy, Manoli y Juani antes del pistoletazo de salida a la segunda edición de la San Silvestre para Mayores de Cáceres, una iniciativa impulsada por primera vez el año pasado y que está teniendo un gran éxito: más de cien personas han participado este año a pesar del frío.

Avenida de Portugal

La salida tuvo lugar sobre las once de la mañana en la avenida de Portugal, y realizaron el recorrido que separa de la plaza Mayor a toda velocidad para llegar cuanto antes a la chocolatada con churros que tenían preparada en los soportales del Ayuntamiento de Cáceres. "Allí vamos a bailar y cantar un poquito con música que vamos a poner", señalan los organizadores. Del evento se ha encargado la empresa cacereña Animatx y la concejala del Imas, Encarna Solís, no ha querido perderse el pistoletazo de salida y les ha acompañado durante todo el recorrido.

"Somos mayores, nos gusta vivir y somos divertidas", cuenta el grupo de amigas, que ya se conocen desde hace años porque participan juntas en los talleres de memoria y bailes de salón: "Nosotras nos apuntamos a una bomba", sentencian.

Más participantes

Conchi, Consuelo y Pepi tampoco son nuevas en esta actividad. Ya participaron el año pasado, y este sábado han acudido con las panderetas para poner la nota musical al evento al ritmo de los mejores villancicos, donde ya no faltan el 'Arre borriquito' y el 'Zambombas, palillos y panderos'. "Venimos a darlo todo", finalizan.

Están disfrutando mucho del final de año, y este domingo van a hacerlo aún más con la celebración de Fin de Año, en la que se comerán las uvas a las doce de la mañana en el Foro de los Balbos.