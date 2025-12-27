Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa 'Navidad activa'

Ni el frío frena a los mayores en la San Silvestre más alegre de Cáceres: "Nada nos impide seguir queriendo salir a disfrutar de la vida"

Más de un centenar de personas participaron en la segunda edición de esta iniciativa, que combinó ejercicio, música, villancicos y una chocolatada para despedir el año en el centro de la ciudad

Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

"Somos mayores, pero eso no nos impide querer seguir saliendo a la calle a disfrutar de la vida". Es el lema que señalaron Caty, Ángela, Dindy, Manoli y Juani antes del pistoletazo de salida a la segunda edición de la San Silvestre para Mayores de Cáceres, una iniciativa impulsada por primera vez el año pasado y que está teniendo un gran éxito: más de cien personas han participado este año a pesar del frío.

Avenida de Portugal

La salida tuvo lugar sobre las once de la mañana en la avenida de Portugal, y realizaron el recorrido que separa de la plaza Mayor a toda velocidad para llegar cuanto antes a la chocolatada con churros que tenían preparada en los soportales del Ayuntamiento de Cáceres. "Allí vamos a bailar y cantar un poquito con música que vamos a poner", señalan los organizadores. Del evento se ha encargado la empresa cacereña Animatx y la concejala del Imas, Encarna Solís, no ha querido perderse el pistoletazo de salida y les ha acompañado durante todo el recorrido.

"Somos mayores, nos gusta vivir y somos divertidas", cuenta el grupo de amigas, que ya se conocen desde hace años porque participan juntas en los talleres de memoria y bailes de salón: "Nosotras nos apuntamos a una bomba", sentencian.

Más participantes

Conchi, Consuelo y Pepi tampoco son nuevas en esta actividad. Ya participaron el año pasado, y este sábado han acudido con las panderetas para poner la nota musical al evento al ritmo de los mejores villancicos, donde ya no faltan el 'Arre borriquito' y el 'Zambombas, palillos y panderos'. "Venimos a darlo todo", finalizan.

Están disfrutando mucho del final de año, y este domingo van a hacerlo aún más con la celebración de Fin de Año, en la que se comerán las uvas a las doce de la mañana en el Foro de los Balbos.

