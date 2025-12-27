Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradiciones

Migas, chocolate y mucha música en la plaza de Santiago de Cáceres con la Sagrada Cena

Tras la misa en honor a San Juan Evangelista, el coro rociero Virgen de la Montaña ofreció música alrededor de la hoguera

Galería | Así fue la cita en la plaza de Santiago de Cáceres

Galería | Así fue la cita en la plaza de Santiago de Cáceres

Galería | Así fue la cita en la plaza de Santiago de Cáceres /

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Sagrario celebró este sábado, 27 de septiembre, un día cargado de tradición en honor a San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade.

El entorno de la parroquia de Santiago el Mayor fue el lugar escogido para la celebración de los actos. A las siete y media de la tarde comenzaron con la santa misa, donde estuvieron acompañados de la asociación de folclore de Aldea Moret.

Acto seguido, fue el turno de la fiesta popular de la Navidad, donde el coro rociero Virgen de la Montaña se encargó de cantar a la Navidad alrededor de la hoguera mientras compartían migas con chocolate que la hermandad había preparado.

