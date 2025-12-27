Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Migas para 300 en la plaza de Italia de Cáceres: "Es la mejor forma de acabar el año"

Gran jornada de convivencia en la barriada con una degustación gratuita: "Es una forma de unir a todos"

Cáceres

La asociación vecinal Antonio Canales del barrio de la plaza de Italia ha celebrado este sábado una gran degustación de migas al estilo tradicional extremeño con comida para 300 comensales. Las ha preparado Jesús, que lleva el bar de la asociación en la actualidad, y las han degustado todos los que han querido.

Isidro Navarro es el presidente vecinal y cuenta que vienen celebrando esta cita de forma anual desde hace décadas: "No hay mejor forma de terminar el año que tomando unas migas, y es una gran forma de que la asociación se reuna. Es una jornada entrañable".

"Aquí se hacen siempre unas 300 raciones, y se acaban siempre. Las han cocinado antes, pero las han tenido que guardar dentro del bar por el frío que hace", incide. Jesús las ha preparado con pimientos rojo y verde, ajos, pimentón, panceta y chorizo.

Uno de los que no se pierden esta celebración año tras año es Florencio Granado Preciado, que trabajó durante mucho tiempo en el bar de la calle Nueva y acudió con su hijo: "Nos juntamos todos los vecinos y quedan muy bien. Los cocineros tienen buenas manos".

