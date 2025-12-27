Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Paco Jiménez, profesor de Educación Física y Literatura en el 'Licen' de Cáceres durante más de 30 años

El antiguo profesor, siempre cercano y querido por sus alumnos, falleció la pasada madrugada a los 84 años de edad

Muere Paco Jiménez.

Muere Paco Jiménez.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Ha muerto Francisco Jiménez (al que todos conocían como Paco), un antiguo profesor del colegio Licenciados Reunidos de Cáceres durante más de 30 años. Comenzó a dar clase en la ciudad en la década de los 70, y se jubiló hace ya 19 años. A lo largo de su extensa carrera en el mundo de la formación, ha dado clase de Educación Física y de Lengua y Literatura. Ha fallecido en la madrugada del viernes al sábado a los 84 años de edad

Cacereño de toda la vida, también tuvo la suerte de presidir la Cooperativa del colegio Licenciados Reunidos, e impartió clase tanto en el antiguo centro (en García Plata de Osma y Sanguino Michel), como en el actual (en la calle Londres, justo al lado del centro comercial Ruta de la Plata).

Fue una persona cercana, comunicativa y muy querida por sus alumnos. Le gustaba mucho el deporte y estuvo vinculado al mundo de las competiciones escolares. Una vez jubilado, era habitual verle dándose unas extensas caminatas con amigos y compañeros por la ciudad.

Además, le gustaba mucho la pelota vasca. Fue impulsor de este deporte en la ciudad y perteneció al club cacereño dese su fundación.

El actual director del colegio donde impartió clase durante tantos, Paco Álvarez, años anuncia que prepararán un homenaje para él una vez se retomen las clases tras el parón por la Navidad.

