Agenda cultural
Un musical, un desfile y un espectáculo: tres planes navideños para disfrutar en familia en Cáceres
Los más pequeños podrán entregar sus cartas al Cartero Real, mientras que 'La Fábrica Mágica' y 'Jack y las Habichuelas Mágicas' completan la oferta navideña familiar
Propuestas muy diversas para disfrutar de la Navidad.
El Cartero Real de los Reyes Magos visitará la ciudad el 30 de diciembre
El próximo 30 de diciembre, Cáceres vivirá una tarde mágica con la llegada del Cartero Real de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, en un evento organizado por el Grupo Joven de Salud y Estrella. Esta actividad, pensada para toda la familia, permitirá a los más pequeños entregar personalmente sus cartas a los emisarios de los Reyes Magos.
La jornada comenzará a las 18.00 horas con un desfile que partirá desde la plaza de Santo Domingo y recorrerá las calles hasta llegar, a las 18.30 horas, a los soportales del Ayuntamiento. Allí, el Cartero Real recibirá las cartas de todos los niños y niñas de Cáceres y de localidades cercanas, asegurando que sus deseos lleguen directamente a los Reyes Magos.
Durante toda la tarde, que se prolongará hasta las 22.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo con música, globos, caramelos y un campamento real que recreará la magia de Oriente. El evento promete ser un plan ideal para familias que quieran vivir de cerca la tradición navideña y sumergirse en la ilusión de la época más especial del año.
'La Fábrica Mágica' llega al Centro Comercial Ruta de la Plata
Este fin de semana, la Navidad cobra vida en el Centro Comercial Ruta de la Plata con La Fábrica Mágica, un espectáculo que promete despertar sonrisas y asombro en grandes y chicos. La función se llevará a cabo de 13.00 a 14.00 horas.
La historia sigue a Lucy, una joven veterinaria enamorada de la Navidad, que emprende un viaje al Polo Norte acompañada de sus traviesos amigos animales. Allí descubrirá la legendaria 'Fábrica Mágica de Santa Claus' y conocerá a Elfina, la estricta pero encantadora supervisora de los duendes. Entre aventuras y travesuras, Lucy aprenderá que la verdadera magia navideña reside en compartir, crecer y disfrutar junto a quienes más queremos.
'Jack y las Habichuelas Mágicas. Volver a empezar' llega al Gran Teatro
El 28 de diciembre a las 12.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá el musical Jack y las Habichuelas Mágicas. Volver a empezar, una aventura llena de humor, música y fantasía para todos los públicos.
La historia sigue a una chef influencer, su hijo gamer y una niñera con alma de vaca gallega, quienes se ven atrapados en un mundo donde aparecen una planta gigante, una gallina cubana que pone huevos de oro, un arpa sin inspiración y una ogra terapeuta que practica taichí. Entre risas y fantasía, los personajes descubrirán la importancia de recuperar los vínculos perdidos.
Este musical ofrece una versión contemporánea y crítica del clásico cuento, abordando temas actuales como la ansiedad, la conciliación y la soledad, recordándonos que lo más valioso no se compra ni se vende, y que a veces lo mágico está en parar, respirar y volver a empezar.
