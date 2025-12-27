Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festividad

La próxima Semana Santa de Cáceres da sus primeros pasos y empieza a tomar forma

El ayuntamiento regula la instalación de 27 puestos de venta ambulante durante los días previos y la propia Semana Santa de 2026

Mercado de Semana Santa en Cáceres.

Mercado de Semana Santa en Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Semana Santa de Cáceres comienza a activarse con la publicación de las bases para la adjudicación de los puestos del tradicional mercadillo de venta ambulante del Paseo de Cánovas, una cita que acompaña cada año a la celebración de una de las festividades más señaladas de la ciudad.

El Boletín Oficial de la Provincia publica las normas que regulan este mercadillo, que se instala durante la Semana Santa y la semana anterior, reforzando el ambiente festivo y la afluencia de visitantes en uno de los principales ejes urbanos de Cáceres BOP-2025-6278.

27 puestos

El Ayuntamiento oferta un total de 27 puestos, con casetas desmontables de 3 por 2 metros, destinados a la venta de juguetes, artículos de regalo, golosinas y frutos secos, un número que puede ampliarse por acuerdo plenario. Además, reserva cinco puestos para instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro.

La ubicación autorizada para el mercadillo se concentra en el tramo exterior del Paseo de Cánovas, coincidente con los números impares de la avenida de España, un espacio habitual de paso tanto para vecinos como para turistas durante las procesiones y actos religiosos.

Adjudicación

El procedimiento de adjudicación se realiza mediante concurso en régimen de concurrencia competitiva, valorándose aspectos como la formación en venta ambulante, la experiencia profesional o la adhesión a sistemas de resolución de conflictos en materia de consumo. El plazo para presentar solicitudes permanece abierto del 10 al 31 de enero, ampliable en caso de retraso en la publicación oficial.

La autorización se concede por un periodo inicial de siete años y el uso de los puestos está sujeto a la tasa municipal por ocupación de vía pública, corriendo el consumo eléctrico a cargo de los adjudicatarios.

Con esta regulación, el Ayuntamiento avanza en la organización de la Semana Santa de Cáceres 2026, una celebración declarada de Interés Turístico Internacional, en la que tradición religiosa, actividad comercial y vida urbana vuelven a ir de la mano.

  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  3. La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
  4. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  5. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  6. Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
  7. La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres
  8. Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro

