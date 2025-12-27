Vox vuelve a abrir la puerta a aprobar los presupuestos de Cáceres: "No los damos por perdidos, no sé lo que opina el PP"

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres vuelve a abrir la puerta a la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2026. Su portavoz, Eduardo Gutiérrez, asegura que quedaron en retomar las conversaciones tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, pero aún no hay contactos. "Nosotros no los damos por perdidos, pero no sé ellos...", concluye.

Diez días después...

Todo esto apenas diez días después de que la tensión política se disparase por completo en la ciudad tras acusar el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, que la "pinza PSOE-Vox obligará a prorrogar los presupuestos". Por ello, tanto los socialistas como la formación de ultraderecha salieron a defenderse.

Vox recordó su apoyo al remanente de crédito para financiar las actividades culturales y la celebración navideña y señaló que "son evidencias muy claras de que estamos abiertos y con interés firme en que Cáceres avance y se trabaje para mejorar la ciudad". También subraya que se han reunido hasta en tres ocasiones con el propósito de llegar a acuerdos, pero que "el PP estableció desde el principio líneas rojas".

PSOE

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández, criticó el "incumplimiento flagrante" del PP respecto al acuerdo presupuestario alcanzadado para dar luz verde a las cuentas de 2025, por lo que no se planteaba ninguna negociación de cara a los presupuestos para 2026.

Por ello, este año iniciará con los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres prorrogados, y tampoco están presentados. Puede ser el primer año que Rafa Mateos no logre aprobar su partida presupuestaria y tenga que seguir adelante toda esta campaña con el acuerdo al que llegó con el PSOE para que se abstuviera el año pasado.