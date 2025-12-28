Comercio local
Somos Cáceres reclama un modelo comercial "claro" para apoyar a los negocios
La formación critica el modelo comercial del gobierno de Rafael Mateos y denuncia falta de apoyo al sector
La Agrupación Local de Somos Cáceres ha criticado este lunes la política comercial del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Rafael Mateos, al considerar que el actual modelo es “fallido” y carece de planificación, diálogo y apoyo real al comercio local.
La presidenta de Somos Cáceres, Raquel Iglesias, ha señalado que los comerciantes “necesitan un gobierno que les apoye y les defienda” y ha afirmado que, en la situación actual, “no lo tienen”. Según ha indicado, el sector se enfrenta a un contexto marcado por la falta de consenso y por decisiones que se adoptan, a su juicio, de forma improvisada.
Desde la formación municipal han asegurado que el modelo impulsado por el equipo de gobierno del Partido Popular se basa en la ausencia de diálogo con los profesionales del comercio y en una política que no contempla medidas de apoyo directas a las empresas locales. En este sentido, Iglesias ha denunciado que el Ayuntamiento “sigue gobernando sin un modelo claro” y sin contar con “quienes sostienen el empleo y la economía local”.
Cierre de establecimientos
Somos Cáceres ha puesto de manifiesto que la falta de una estrategia definida está teniendo consecuencias visibles en las calles de la ciudad, donde, según ha señalado, es habitual encontrar comercios que bajan la persiana “para no volver a subirla”. La formación ha insistido en que no se trata de una situación puntual, sino del resultado de una política comercial que consideran errónea.
Asimismo, han criticado la actitud del alcalde, al que acusan de “ponerse de perfil” cuando se trata de defender a las empresas locales, mientras que, según indican, sí participa en actos organizados por empresas privadas “para hacerse la foto”.
Por último, Somos Cáceres ha calificado de “negativa y vacía de contenido” la gestión de la Concejalía de Comercio, dirigida por Jorge Suárez, y ha reiterado que el gobierno municipal carece de una política comercial “seria y planificada” para apoyar al sector en Cáceres.
