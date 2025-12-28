El culo del diablo está en un pueblo de Cáceres

Sí, han leído bien. El culo del diablo se encuentra en la provincia de Cáceres, concretamente en el pueblo de Garrovillas de Alconétar. A 36 kilómetros de la capital de provincia, y con casi 2.000 habitantes, esta pequeña localidad es un tesoro oculto de la provincia.

Son muchos los secretos que esconden sus antiguas y empedradas calles. En una de las iglesias del municipio, la iglesia de San Pedro, es donde se encuentra el trasero de Satán. Para verlo, hay que acudir a la parte de atrás de la iglesia (y no doy más detalles para transformar la búsqueda en un juego como el de la rana de Salamanca).

Pero, ¿qué hace eso exactamente ahí? Según cuenta la leyenda y defienden en el pueblo, cuando se construyó el templo en el siglo XV, el diablo quiso husmear el interior del edificio mirando a través de una ventana. Pero Dios, que todo lo ve, castigó su curiosidad transformando la ventana en muro, aprisionándolo así en la pared. Desde entonces son visibles los glúteos, las patas traseras y el rabo del demonio. ¿Qué hay de la otra mitad? Según se cuenta, la otra mitad existe, pero rara vez se ha visto porque se encuentra detrás del retablo del presbiterio.

¿Diablo o evangelista?

Quien fuera párroco del pueblo hasta 2024 y durante muchos años, Nicolás Rivero, es una de esas voces que no defiende que el trasero pertenezca al diablo, sino que sea una representación de uno de los cuatro evangelistas. Como bien es sabido, cada uno de estos se representa de una forma: Lucas es un toro, Juan es un águila, Marcos es un león y Mateo es un hombre. Según la cabeza que se encuentre al otro lado, sabremos a qué evangelista representa.

La duda se resolvió cuando se acometieron obras en el templo y hubo que retirar de forma temporal el retablo. La cabeza era, nada más y nada menos, que la de un león, por lo que para el sacerdote se trata de una representación de San Marcos. No obstante, para el pueblo siempre será el culo del diablo. La verdad es que eso es más divertido.

Garrovillas

La localidad de Garrovillas de Alconétar cuenta con muchas historias. Su principal monumento es su plaza de la Constitución, constituida por numerosos arcos que la convierten en una de las plazas porticadas más bellas del país. Por algo es Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional. Es una plaza única, de valor monumental, histórico y estético. Su singularidad ha atraído a expertos en arquitectura y urbanismo, pintores, fotógrafos y cineastas.

El director Mario Camus la convirtió en 1973 en el escenario principal de El Alcalde de Zalamea, protagonizada por Fernando Fernán Gómez y más recientemente, en 2017, acogió el rodaje de La Peste, dirigida por Alberto Rodríguez, con un reparto encabezado por Paco León. Además, en cada edición del certamen de Pintura Rápida de Garrovillas se llena de pintores de toda España.

Imagen de la plaza de la Constitución de Garrovillas de Alconétar. / E.P

Sus casas más antiguas fueron construidas en el siglo XV, con solo dos plantas, y en la parte occidental del pueblo se encuentran ligeramente torcidas (¡cuántos desperfectos ocasionó el terremoto de Lisboa!).

También en la plaza del pueblo se encuentra el ayuntamiento, y a su lado el antiguo Corral de Comedias, gemela del célebre de la localidad de Almagro y construido en una casa que ha sido cárcel, almacén municipal y vivienda del alguacil, durante la década de los ochenta.

Para terminar en el punto neurálgico, observamos el Palacio de los Condes de Alba de Aliste que acoge la Hospedería Puente de Alconétar de Garrovillas. En ese edifició pernoctó en el año 1525 la mismísima Catalina de Austria, hija de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, y hermana del emperador Carlos V (Carlos I de España).

La que sería la futura reina de Portugal hizo en este pueblo una breve parada en el camino para reunirse con su esposo, el rey Juan III, nada más terminar su encierro de 18 años en Tordesillas compartido con su madre.

En otra de las iglesias del pueblo, Santa María de la Consolación, situada en la plazuela de las Nieves, se encuentra una reliquia de la que no muchos saben de su existencia. En este pequeño pueblo se encuentra, ni más ni menos, el órgano más antiguo de España. Y el tercero de Europa. Sí, en Garrovillas de Alconétar.

Órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar. / EL PERIÓDICO

De esta joya, Bien de Interés Cultural desde 2019, conserva la caja y parte de los tubos sonoros en cinco calles con decoración vegetal, bustos y querubines. Para hacernos una idea, la iglesia se data entre 1493 y 1520, y el instrumento se sitúa en el 1550, fruto del trabajo de un desconocido organero español.

El órgano se cuida bajo algodones dentro del templo, en cuya planta baja se encuentra un simulador que refleja cómo es su sonido. Simplemente hay que meter un euro, la recaudación va para su mantenimiento.

Además del órgano, en Santa María llaman la atención las 20 tablas del retablo Los Misterios del Rosario, de estilo renacentista de la capilla de la Merced. Es obra de Antonio Barón Calzada, todo un experto en Goya y Velázquez que es consejero del Museo del Prado y lo pintó entre 2015 y 2022.

Pasear por las calles de Garrovillas ya es un regalo en sí. Cuenta con el sobrenombre de Pueblo Mágico de España, gracias a su judería o rincones variopintos donde perderse como las calles Mendos, Castillejo Bajo o Angosta.