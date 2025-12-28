Día grande de Navidad en Aldea Moret de Cáceres: cañas, hinchables, dj y migas

Este domingo era el día grande dentro de la programación navideña de Aldea Moret, organizado por la asociación vecinal Santa Lucía. Las actividades comenzaron el pasado viernes con la recepción de cartas por el cartero real en la sede para que los niños entregasen sus deseos de cara a los Reyes Magos.

Y para el día 28 había programadas citas durante toda la jornada. Desde primera hora se ha celebrado una fiesta infantil con hinchables y música, estands solidarios a favor de la Asociación Felina de Cácres y Mayo con Perú y cañas con aperitivos.

Ya por la tarde ha tenido lugar un musical infantil con nieve falsa en el pabellón, antes de entregar un café con migas cocinadas por la propia asociación. Cerró la jornada la fiesta de precampanadas de fin de año con dj Jorge y Mariposa Sound.

Para el próximo 3 de enero todavía queda la gran cabalgata de Reyes Magos por la barriada cacereña de Aldea Moret, con salida desde la plaza de España) y la entrega de la llave mágica del barrio a Sus Majestades, con un sorteo final de regalos en la sede vecinal.