Larry Shy, un embajador internacional de lujo para Cáceres: "De mis lugares favoritos de España"

Posiblemente los extremeños ya estemos algo acostumbrados a nuestra tierra. Algunos la valoramos más y otros menos. Pero es cierto que Extremadura sorprende a quienes llegan sin saber realmente lo que van a ver. Y junto a la provincia de Badajoz, la de Cáceres supone realmente un escenario que impresiona.

La semana pasada, la comunidad tuvoun nuevo embajador en las redes sociales. Se trata del influencer norteamericano Larry Shy. Originario de Michigan, cuenta con cientos de miles de seguidores (386.200 entre todas las redes) y es conocido por su amor y pasión por España. Hace casi un mes anunció un nuevo viaje a nuestro país donde conocería por primera vez Extremadura, y la verdad es que se ha ido gratamente enamorado.

Su ruta comenzó en el sur, por Badajoz, Jerez de los Caballeros y Mérida. Sin embargo, es Cáceres la que le ha dejado «sinceramente, sin palabras». La forma en la que describe algunas de las ciudades de la provincia se agradece por el bien que hace a una tierra que vive, en parte, del turismo. Su ruta consistió en cuatro paradas: Trujillo, Cáceres, Plasencia y La Vera (Cuacos de Yuste y Garganta La Olla).

Trujillo, ciudad de conquistadores

Su primer destino en la provincia fue Trujillo, y concretamente su plaza Mayor. «Este lugar es precioso. Parece como si hubiera entrado en una cápsula del tiempo y estuviera en otra época medieval o renacentista», reconoce. Descubrió la estatua del que llamó «el ‘badass’ Pizarro», ya que se encontraba en «la ciudad de los conquistadores».

De ahí marchó al castillo, lugar obligatorio de visita para quien vaya a la localidad. «Trujillo, en la provincia de Cáceres, es sencillamente alucinante», comentó al llegar. «Los castillos más impresionantes están en España, y hay muchísimos por todas partes».

Con la fortificación empleó todas las alabanzas que se le pudieran ocurrir, hasta que se le acabaron. «Ni siquiera sé qué decir. Honestamente, no puedo. No hay palabras. Y cuando digo que no hay palabras, es porque no hay una palabra, ni en inglés ni en español, que describa esto bien. Tienes que verlo con tus propios ojos». Y finalizó con una reflexión que seguro que muchos comparten: «Si no has venido a Extremadura, no has venido a España del todo. Esto es alucinante».

Cáceres, un cuento de hadas

Su segunda ciudad fue, por proximidad, Cáceres. Su recorrido comenzó en la plaza de San Jorge, al que definió como «de mis lugares favoritos de los que he visto en España». «Esto es historia pura cuando se trata de lo medieval. Castillos, palacios, calles estrechas, edificios imponentes... Como un cuento de hadas. De hecho, filmaron parte de ‘Juego de Tronos’ aquí».

Se fijó en todos los detalles, desde pilares hasta escudos de armas. «Cáceres es increíble, es historia. Su parte antigua es simplemente… guau. Estoy deseando ver más. Realmente un sitio que debes visitar». Además, destacó de la ciudad que se trata de la «capital del jamón».

También visitó la plaza Mayor, donde degustó churros con chocolate, y la plaza de San Mateo, donde llegó a la conclusión de que «cuando estás en Cáceres encuentras una de las ciudades medievales más espectaculares de toda Europa, no solo de España». «Es Patrimonio de la Humanidad, la comida resulta fenomenal, y el costo mucho menor que cualquier otro lugar de España. Así que si quieres viajar con tu familia o disfrutar de comida de altísima calidad, y pasarlo genial, con una historia y arquitectura increíbles, este es el lugar», afirmó, realizando la mejor publicidad posible. «Una ciudad simplemente excepcional. Sorprende que me haya costado 30 años venir. Lo siento mucho por eso, pero volveré», finalizó.

Plasencia, especial de corazón

Su tercera visita fue Plasencia, «especial, fantástica, en lo profundo del corazón. Qué lugar tan increíble». Desde un lado de la catedral, recordó al fallecido Robe Iniesta. «De aquí es Robe, y sé que falleció hace poco. El cantante de Extremoduro reivindicó su amor por esta región».

También aseguró que acababa de visitar el templo religioso («dos catedrales»), y partió una lanza a favor de la región. «Esta tierra es simplemente especial. Sé que muchos sienten que Extremadura está infravalorada y no recibe el reconocimiento merecido. No entiendo por qué lo está, Extremadura en conjunto es espectacular».

La Vera imperial

Su ruta extremeña finalizó en la comarca de La Vera, concretamente en dos puntos: Cuacos de Yuste y Garganta la Olla. Sobre el primero, destacó que es donde «el hombre más poderoso de su época, el emperador Carlos V, vino para retirarse y, finalmente, morir». Un lugar que tenía que verlo con mis propios ojos porque esto es historia pura».

Y acabó degustando la gastronomía de la zona. «Estoy en la tierra del pimentón. Me decían “tienes que probar las patatas revolconas” y aquí estoy, muy emocionado por probarlas». También probó el secreto ibérico. «Lo he probado por toda la península y tengo que decir que este es uno de los más magníficos que he probado. Es sabroso, delicioso, potente».

Larry (@larryshyguy) suma en sus vídeos sobre la región miles de visitas y de me gustas, convirtiéndose en un embajador internacional de lujo. Ojalá sus palabras hayan llegado a muchas personas que quieran, en los próximos meses, descubrir las maravillas de Extremadura y, sobre todo, la provincia de Cáceres. Y, por supuesto, las puertas de Extremadura estarán siempre abiertas para él y para todos.