Programa 'Navidad activa'
Los mayores de Cáceres despiden el año por adelantado con cava, música y uvas en el Foro de los Balbos: "Nos apuntamos a un bombardeo porque nos gusta mucho la juerga"
Las preuvas ponen el broche final al programa municipal ‘Navidad activa’ con una cita festiva abierta a todas las edades en el centro de la ciudad
Las preuvas para los mayores de Cáceres han puesto el punto y final al programa 'Navidad activa' que el ayuntamiento ha organizado con el objetivo de que todos disfruten al máximo de unas fechas tan señaladas. Decenas de personas (de todas las edades) han acudido al Foro de los Balbos para despedir el año de forma anticipada y disfrutar con amigos de una copa de cava, música y las campanadas.
Disfrutando
María, Toñi, Pepi, Juani y Maribel son vecinas de la calle Caleros y les encanta la fiesta: "Todos los días queremos hacer algo. Ayer tuvimos una fiesta con la San Silvestre de mayores y la chocolatada, y hoy otra. Es el primer año que se hacen las preuvas y se agradece muchísimo. Ahora, con el champán, entraremos en calor y nos pondremos a bailar. Nos apuntamos a un bombardeo porque nos gusta mucho la juerga".
Petri también ha acudido con sus amigas para celebrar esta cita: "Espero divertirme y pasarlo bien con la gente que conozco. Ojalá viniera toda la ciudad, que la gente de Cáceres no se anima mucho a venir a estas cosas. Solo queremos bailar y pasarlo bien un ratito". Pepi y María, por otro lado, tenían muchas ganas de fiesta: "Nos hemos enterado por el WhatsApp y, a cualquier cosa que haya, nos apuntamos".
Concejales
Hasta el Foro de los Balbos se han acercado también varios miembros de la corporación municipal cacereña, como es el caso de Jorge Suárez, Víctor Bazo y Jacobi Ceballos. Esta última ha valorado positivamente esta edición de la programación navideña de los mayores: "Se ha propuesto que la Navidad llegue a todas las edades y a todos los rincones de la ciudad. Comenzamos ayer con la San Silvestre y hoy cerramos por todo lo alto, con música, dulces, diversión y un brindis. Hace una mañana fría, pero con el calor que nos van a aportar los mayores vamos a disfrutar mucho de la jornada", ha concluido la edil.
