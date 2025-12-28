Un musical con humor, música y color: Erick se enfrenta a ladrones torpes en Cáceres

Opciones muy diversas en la ciudad.

Erick y los ladrones torpes protagonizan un musical para toda la familia

El Palacio de Congresos acoge el próximo 28 de diciembre, a las 17.30 horas, un musical familiar cargado de humor, música y color. La obra presenta a Erick, un niño ingenioso que deberá enfrentarse a unos ladrones torpes en una historia llena de enredos, risas y situaciones inesperadas.

Cartel oficial. / Cedida

Con canciones pegadizas y coreografías dinámicas, el espectáculo propone una experiencia participativa pensada para el disfrute de pequeños y mayores, invitando al público a formar parte de la aventura y a ayudar al protagonista a salir airoso del caos que se desata en escena.

Un taller creativo invita a niños y jóvenes a imaginar seres fantásticos en el Palacio de la Isla

El Palacio de la Isla acoge el próximo 30 de diciembre, a las 12.00 horas, el taller infantil-juvenil El laboratorio de habitantes fantásticos, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. La actividad, organizada por el Ayuntamiento, propone un espacio creativo en el que los participantes podrán desarrollar su imaginación y creatividad a través de juegos y dinámicas artísticas.

El taller está pensado para fomentar la participación y la expresión creativa del público infantil durante las vacaciones navideñas. La inscripción es gratuita, aunque es necesaria para poder participar, ya que las plazas son limitadas.

El espectáculo familiar 'Cucko in Love' llega al Cine-Teatro Juventud

El Cine-Teatro Juventud de Hervás acoge este domingo 28 de diciembre, a las 18.30 horas, el espectáculo familiar de clown Cucko in Love, de Francis J. Quirós Producciones. La propuesta invita al público a realizar un viaje por las emociones del amor a través del humor, el juego y la imaginación del personaje de Cucko.

Ambientado en el Ristorante Cucko’s, el montaje combina ternura, comedia y situaciones llenas de interacción con el público, en una historia donde el amor y el desamor se convierten en el motor de la acción. Se trata de la secuela de ‘Cuando lo efímero se detiene’, primer éxito del personaje, que regresa con un espectáculo pensado para disfrutar en familia, entre risas, emoción y muchos espaguetis. Cucko fue ganador del concurso 'El Gran Show' de Got Talent en diciembre de 2019.