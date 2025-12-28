Agenda cultural
Un musical con humor, música y color: Erick se enfrenta a ladrones torpes en Cáceres
Una obra familiar llena de humor y música que promete risas y enredos para todas las edades
Opciones muy diversas en la ciudad.
Erick y los ladrones torpes protagonizan un musical para toda la familia
El Palacio de Congresos acoge el próximo 28 de diciembre, a las 17.30 horas, un musical familiar cargado de humor, música y color. La obra presenta a Erick, un niño ingenioso que deberá enfrentarse a unos ladrones torpes en una historia llena de enredos, risas y situaciones inesperadas.
Con canciones pegadizas y coreografías dinámicas, el espectáculo propone una experiencia participativa pensada para el disfrute de pequeños y mayores, invitando al público a formar parte de la aventura y a ayudar al protagonista a salir airoso del caos que se desata en escena.
Un taller creativo invita a niños y jóvenes a imaginar seres fantásticos en el Palacio de la Isla
El Palacio de la Isla acoge el próximo 30 de diciembre, a las 12.00 horas, el taller infantil-juvenil El laboratorio de habitantes fantásticos, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. La actividad, organizada por el Ayuntamiento, propone un espacio creativo en el que los participantes podrán desarrollar su imaginación y creatividad a través de juegos y dinámicas artísticas.
El taller está pensado para fomentar la participación y la expresión creativa del público infantil durante las vacaciones navideñas. La inscripción es gratuita, aunque es necesaria para poder participar, ya que las plazas son limitadas.
El espectáculo familiar 'Cucko in Love' llega al Cine-Teatro Juventud
El Cine-Teatro Juventud de Hervás acoge este domingo 28 de diciembre, a las 18.30 horas, el espectáculo familiar de clown Cucko in Love, de Francis J. Quirós Producciones. La propuesta invita al público a realizar un viaje por las emociones del amor a través del humor, el juego y la imaginación del personaje de Cucko.
Ambientado en el Ristorante Cucko’s, el montaje combina ternura, comedia y situaciones llenas de interacción con el público, en una historia donde el amor y el desamor se convierten en el motor de la acción. Se trata de la secuela de ‘Cuando lo efímero se detiene’, primer éxito del personaje, que regresa con un espectáculo pensado para disfrutar en familia, entre risas, emoción y muchos espaguetis. Cucko fue ganador del concurso 'El Gran Show' de Got Talent en diciembre de 2019.
- Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
- Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
- Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
- Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
- Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
- La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres