Sierra de Fuentes: donde la estepa alza el vuelo y las tradiciones siguen en pie /

Si la Extremadura profunda tiene un umbral donde la naturaleza y la tradición se dan la mano, ese lugar es Sierra de Fuentes. A tiro de piedra de la monumental Cáceres (a solo 19 kilómetros por la N-521), este municipio se presenta como el destino perfecto para una escapada de fin de semana, ofreciendo una fascinante doble vida: por un lado, un santuario ecológico de élite y, por otro, un corazón rural anclado en rituales ancestrales.

Birdwatching

Si eres amante del Birdwatching Sierra de Fuentes es tu lugar, ya que es la puerta de entrada a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Los Llanos de Cáceres. Su entorno geográfico se define por suaves lomas, pastizales y campos de cereal, un paisaje aparentemente sencillo que alberga una biodiversidad excepcional. Aquí se encuentra, probablemente, una de las mayores concentraciones de Avutarda (Otis tarda) de toda España, convirtiéndolo en un hub internacional para el turismo ornitológico.

Además de esta especie insignia, el cielo y los campos son el hogar del Sisón, cuya presencia indica la salud del ecosistema, y del Aguilucho Cenizo, un migrador africano que viene a anidar entre abril y julio. Para el viajero activo, la mejor manera de sumergirse en este paisaje es a través de la Ruta de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, ideal para senderismo y bicicleta, que conecta el pueblo con otras joyas rurales de la estepa. Si desea conocer la labor de protección, puede concertar una visita al Centro de Recuperación de Fauna Los Hornos, una muestra palpable del compromiso local con la conservación. No dejes de visitarlo, Te sorprenderá la gran labor que se realiza en este centro y el cariño que se les brinda a los animales.

Defensa

La historia de Sierra de Fuentes se ha forjado en la defensa de sus vastos terrenos agrarios. Desde la Baja Edad Media, la lucha por definir y asegurar la propiedad de la tierra ha sido crucial, un espíritu de tenacidad que se refleja en crónicas como la del siglo XVI, donde los pobladores se empeñaron en recuperar y comprar sus fanegas de terreno.

Este carácter se proyecta en su patrimonio, dominado por la fe. En el centro cívico se alza la Iglesia de la Asunción del siglo XVI de estilo gótico y que presenta una artística portada con rica decoración plateresca, precedida de un pórtico con cinco arcos y bóveda de arista. Dicha parroquia es una construcción de mampostería y sillería, con una corta nave dividida en dos tramos y capilla mayor ochavada, los tramos de la nave se cubren con bóvedas de crucería, y el presbiterio con una interesante bóveda estrellada, una vez se accede a su interior veréis un un magnifico retablo compuesto por tres cuerpos, un ático y una predela, y que fue ejecutado hacia 1572 por los Maestros Pedro Paz, natural de Alcántara, y Francisco Pérez, pero el verdadero epicentro espiritual se encuentra en la Ermita del Cristo del Risco del siglo XVIII y de estilo barroco. Se sitúa en la Sierra del Risco. En ella se venera la imagen del Cristo del Risco, que es una talla policromada del siglo XVI. La Ermita no es solo un edificio, sino el corazón dinámico de su identidad, el motor de sus tradiciones más arraigadas. Su figura es tan central que todo el calendario festivo gira en torno al ritual del traslado de su imagen. Otros puntos de interés incluyen la Ermita de San Miguel del siglo XV y de la cual su primera mención es del año 1545,

Riqueza ganadera

La cocina es un reflejo de la riqueza ganadera de la dehesa. El plato estrella indiscutible es el cabrito, tierno, sabroso y de bajo contenido en grasa. El visitante no puede irse sin probarlo en su versión más tradicional, como la contundente caldereta o las delicadas chuletillas de cabrito lechal.

La cocina de aprovechamiento ofrece manjares intensos y únicos. La Chanfaina es un guiso potente de vísceras de cordero o cabrito, sazonado con cebolla, ajo, tomate y guindilla, mientras que el Pestorejo es la tapa perfecta para los más atrevidos: trozos de oreja y carrillera de cerdo cocinados a la parrilla o fritos. Para los días cálidos, el Zorongollo, una refrescante ensalada de pimientos asados, y el Gazpacho Extremeño, ligeramente aromatizado con pimentón, son obligatorios.

Raíz cultural

El viaje gastronómico culmina con los postres de profunda raíz cultural. Las deliciosas Flores Extremeñas y, especialmente, los Sapillos —pequeñas bolas fritas de pan duro empapadas en leche y canela, que remiten a la cocina sefardí—, añaden un dulce toque histórico a la visita.

Si busca experimentar el alma de Sierra de Fuentes en su máxima expresión, planee su viaje para principios de septiembre y coincida con las Fiestas del Risco. Este es el momento de la efervescencia comunitaria, marcado por la devoción al Cristo del Risco.

Celebraciones taurinas

Entre el ciclo de Novenas y celebraciones taurinas como el «Toro de los Quintos» —un antiguo rito de paso para la juventud—, destacan dos momentos de profundo valor etnográfico: la Burra del Aguardiente: A las 6 de la mañana del 14 de septiembre, una charanga y la comunidad despiertan al pueblo en un ritual lúdico que marca el inicio del día grande;y la Mesa del Ramo: Celebrada esa misma tarde, esta tradición implica la ofrenda y subasta de productos típicos donados por los vecinos para recaudar fondos, un acto de solidaridad y economía moral esencial para la Cofradía.

Las fiestas culminan con el solemne regreso de la imagen del Cristo a su Ermita, cerrando un ciclo que, año tras año, reafirma la identidad de esta población.

En definitiva, Sierra de Fuentes te espera. Te ofrece la oportunidad única de pasear entre las aves más majestuosas de Europa y, al mismo tiempo, sumergirte en tradiciones que aún huelen a historia. No lo pienses más y ¡prepara ya tu escapada!