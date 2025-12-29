Broche de oro a los espectaculares y multitudinarios conciertos desde las ventanas del Gran Teatro de Cáceres

El exitazo de los conciertos que este año ha programado el Gran Teatro de Cáceres desde sus ventanas no se mide en lo que la gente pueda decir, sino en la cantidad de personas que se han agolpado frente a su fachada principal para disfrutar de un evento de lujo para el disfrute de los cinco sentidos. La tercera y última actividad programada ha vuelto a llamar la atención a todo aquel que pasaba por las inmediaciones de la bombonera cacereña y ni el frío (nueve grados en el momento que comenzó) pudo con las ganas de los viandantes de quedarse a ver este recital de hora y media de duración.

Las ventanas se han convertido en un escenario vivo del Gran Teatro durante las fiestas navideñas, dando continuidad a una iniciativa que cumple ya dos años y que en ediciones anteriores había conquistado a todo el que pasaba por delante. Este año se programaron tres jornadas de música (22, 26 y 29 de diciembre) para que la música tomase altura y llenase la calle de emociones, ritmo y tradición, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar la Navidad desde lo colectivo.

La programación arrancó con la actuación del grupo Swing Ton Ni Song, que volverá a desplegar su energía contagiosa y su particular forma de reinterpretar los villancicos desde el swing, el humor y la elegancia sonora. El pasado viernes, fue el turno del flamenco con el espectáculo 'Zambomba Flamenca' de la Compañía de Baile Caty Palma. Una propuesta creada para disfrutar de una noche de villancicos flamencos donde el cante, el baile y la música dialogan con fuerza y sensibilidad, ofreciendo una interpretación magistral que conecta tradición y emoción.

Y este lunes le ha vuelto a tocar al grupo Swing Ton Ni Song poner el broche de oro a la actividades, volviendo a amenizar la tarde con villancicos y ritmos festivos desde las ventanas. Como viene siendo habitual, ha sido necesario cortar el tráfico a la altura de la entrada de la calle San Antón para que no hubiera interferencias en los conciertos.