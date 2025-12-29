Cáceres impulsa la musealización sefardí de una sala en el Palacio de la Isla y una ruta digital por las juderías

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha la contratación de un proyecto para la musealización de una sala del Palacio de la Isla y el desarrollo de una ruta digital e interactiva entre las juderías de la ciudad, una actuación incluida en el proyecto europeo Kaminos, cofinanciado por el programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 con fondos Feder.

Herencia cultural

Según el pliego de prescripciones técnicas, la iniciativa tiene como objetivo recuperar y poner en valor la herencia cultural judía, reforzar la proyección turística de Cáceres y ofrecer una experiencia educativa e inclusiva que combine elementos físicos y digitales. El proyecto evocará el éxodo sefardí de 1492 y conectará simbólicamente la Judería Vieja de Cáceres con la localidad portuguesa de Castelo de Vide.

La actuación principal se desarrollará en una sala del Palacio de la Isla, edificio declarado Bien de Interés Cultural, donde se instalará un recorrido museográfico dedicado a la historia sefardí en la ciudad. El espacio contará con paneles interpretativos, vitrinas, sistemas audiovisuales, sonido envolvente con audioguías accesibles y una maqueta tiflológica, diseñada para facilitar la comprensión del entorno a personas con discapacidad visual.

Ruta turística digital

Junto a la musealización, el proyecto contempla la creación de una ruta turística digital que sustituirá a la señalización física tradicional, limitada por la protección patrimonial del casco histórico. Para ello se desarrollará una aplicación móvil gratuita, disponible en español, portugués e inglés, que guiará al visitante mediante contenidos multimedia activados a través de doce balizas electrónicas distribuidas por distintos puntos del centro histórico.

El itinerario conectará enclaves como la calle Pereros, el Arco del Cristo, la plaza de San Jorge, la plaza Mayor o la calle de la Cruz, hasta llegar de nuevo al Palacio de la Isla. En cada uno de estos puntos se ofrecerán textos explicativos, audios, vídeos, experiencias de realidad aumentada y recursos gamificados, con especial atención a la accesibilidad universal.

Lotes

El contrato no se divide en lotes, ya que el Ayuntamiento considera necesario un enfoque integral que garantice la coherencia del diseño, los contenidos y la implantación técnica del proyecto. El presupuesto total asciende a 66.500 euros, impuestos incluidos, y el plazo máximo de ejecución es de cuatro meses desde la firma del contrato.

El pliego establece además que todos los contenidos deberán estar validados por especialistas en historia y patrimonio judío, cumplir la normativa de accesibilidad y quedar bajo propiedad intelectual del Ayuntamiento de Cáceres, que asumirá su gestión y mantenimiento una vez finalizado el periodo de garantía de dos años.