Movilidad urbana
Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
La ordenanza que regula las ZBE entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y establece restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según el tipo de vehículo
La ordenanza que regula las Zonas de Bajas Emisiones entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y establece restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según el tipo de vehículo. Se ubicará entre las calles Margallo, Miralrío, Pizarro y Parras.
El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado de forma definitiva la ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que ha entrado en vigor tras la publicación íntegra del texto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La norma ha quedado validada al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública abierto tras su aprobación inicial en el pleno municipal del 27 de noviembre de 2025. BOP-2025-6364.
La ordenanza establece restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos en las áreas delimitadas como ZBE, con el objetivo de mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un modelo de movilidad urbana más sostenible, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Restricciones por tipo de vehículo
La normativa distingue entre vehículos con libre acceso y aquellos que requieren autorización municipal temporal, en función de su nivel de emisiones y del distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico. Los vehículos más contaminantes tendrán prohibido el acceso, la circulación y el estacionamiento en estas zonas, salvo en los casos excepcionales previstos en la ordenanza.
Para gestionar estas excepciones, el ayuntamiento ha previsto la creación de un registro municipal de vehículos autorizados, al que deberán inscribirse aquellos que soliciten permisos temporales para acceder a las ZBE.
Control mediante cámaras y señalización específica
El control de accesos se realizará mediante sistemas automáticos, como cámaras, que permitirán comprobar si un vehículo está autorizado a circular por la ZBE. El Ayuntamiento ha precisado que estos sistemas no captarán imágenes de los ocupantes y se ajustarán a la normativa de protección de datos.
Las ZBE estarán debidamente señalizadas en todos sus accesos, indicando los vehículos que tienen prohibida la entrada y aquellos que pueden hacerlo con autorización expresa.
Multas de 200 euros por incumplimiento
El incumplimiento de las restricciones establecidas en las Zonas de Bajas Emisiones tendrá la consideración de infracción grave y podrá ser sancionado con multas de 200 euros, cantidad que podrá incrementarse en un 30% en caso de reincidencia.
La ordenanza también contempla medidas específicas en episodios de alta contaminación, así como una regulación diferenciada del estacionamiento, la carga y descarga de mercancías y la distribución urbana en el interior de las ZBE.
Según el texto aprobado, las zonas de bajas emisiones tendrán carácter permanente, aunque su aplicación podrá ser continua o ajustarse a determinados días y horarios, en función de lo que establezcan los proyectos técnicos asociados.
