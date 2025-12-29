La ciudad que dejó de crecer: Cáceres solo ha ganado 1.500 habitantes en 15 años

Cáceres está viviendo años complicados en cuanto a la situación poblacional se refiere. La ciudad no crece, y no es por falta de obra de viviendas. Las constructoras privadas y la empresa pública de la Junta no paran de lanzar promociones en distintos puntos de la ciudad, pero el problema es que la demografía se ha estancado en los 96.000 habitantes.

Según los datos, la ciudad vivió un gran incremento en la primera década de este siglo. Logró ganar más de 13.000 habitantes en apenas diez años. Sin embargo, desde 2010 hacia acá apenas se ha crecido. El rápido aumento en el número de residentes que se produjo en esa primera década hizo que en las planificaciones de crecimiento que se manejaban por parte del ayuntamiento en 2007 se calculase que en 2015 ya se habrían superado los 100.000 habitantes. Pero no ha sido así. De hecho, diez años después de esa previsión, apenas se ha crecido en vecinos.

Estancamiento

El estancamiento comenzó en el año 2010. Entonces, había 95.026 habitantes. El 1 de enero de 2020 había 96.255. En una década, apenas se lograron ganar 1.200 vecinos, una décima parte de lo que se había logrado en la anterior.

Diego Hernández. / Carlos Gil

«Con la ampliación de suelo industrial, se superarán los 100.000 vecinos» Diego Hernández — Empresario

Durante esta segunda década tampoco se ha logrado crecer de una forma importante. Pero al menos no se está perdiendo población. Los últimos datos, pertenecientes al año 2024, indican que la ciudad de Cáceres cuenta con 96.448 vecinos, por lo que no se han ganado ni 200 personas en esos tres años. De ese total, solamente el 0,48% reside en casas diseminadas de la ciudad.

Más datos

Hay más mujeres que hombres: 50.286 chicas (52,1%), por 46.162 varones (47,9%). La gran mayoría son españoles (el 96,12%), y el resto son extranjeros. A destacar el país de Honduras, nación con mayor representación en la ciudad: 532 personas. Otro dato interesante que se reseña es la esperanza de vida: 82,6 años de edad.

Por último, en cuanto a la pirámide poblacional destacan principalmente la población entre los 40 y los 65 años. Hay muchas más personas de esta edad que del resto de franjas, preocupando principalmente la de menores y jóvenes de hasta 30 años.

Análisis de expertos

Pero tan importante es analizar estos datos como conocer las opiniones de expertos sobre ellos. Este diario ha contactado con Diego Arturo Hernández, uno de los socios de Grúas Eugenio y presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca), y Domingo Barbolla, sociólogo cacereño, para que expongan los motivos y preocupaciones sobre esta problemática.

Domingo Barbolla. / Jorge Valiente

«Existe un déficit de desarrollo cultural, no solo económico» Domingo Barbolla — Sociólogo

El primero incide con la idea de que la falta de crecimiento se debe, en gran parte, a la ausencia de iniciativa empresarial, más que a otros factores. Defiende también que son las empresas las que crean riqueza, empleo y fijan población, y que sin ellas las ciudades se vacían: «En la capital se están cerrando, en lugar de abrirse, lo que provoca la marcha de la población en busca de oportunidades».

Empleo público

Hernández apunta también que el empleo públicoen la ciudad «ha llegado a su límite», y que esta no puede ser la base del crecimiento futuro. Considera, además, que emprender cada vez da más miedo:«Por las políticas del Gobierno central y no solo de las autonómicas». Extiende este diagnóstico también a Plasencia, donde su firma tiene una gran presencia, y a otras ciudades de la provincia, que «llevan más de diez años paradas».

Eso sí, también considera que la ciudad tiene muchas posibilidades: ve el suelo industrial como una oportunidad clave porque, cuando se ejecute, podría atraer industria y población, incluso permitiendo superar los 100.000 habitantes. Asimismo, defiende la necesidad de políticas empresariales sin renunciar a las sociales, pero priorizando el crecimiento productivo. Advierte también de que la despoblación rural ya está llegando a las ciudades, pero considera que aún se está a tiempo de revertirlo. Y finaliza reclamando a los políticos que escuchen más a los empresarios.

Sociólogo

Por otro lado, Barbolla incide que el problema no es la falta de espacio físico porque la ciudad sigue construyendo viviendas y el término municipal es amplio: «El estancamiento se atribuye más bien a un déficit de desarrollo cultural, mentalidad y dinamismo, no solo económico. Hay falta de mentalidad abierta, de iniciativa creativa y de ambición colectiva». Señala también la histórica desigualdad en la acción política, otorgándole mayor peso a la provincia pacense. Aun así, apunta que el hecho de que María Guardiola sea de Cáceres podría revertir esta situación.

Este sociólogo cacereño concluye lamentando que oportunidades clave, como la universidad, no hayan sido aprovechadas como motor de desarrollo vital, cultural y urbano.