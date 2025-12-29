Sociedad
Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres
Los vecinos de la zona, que es un foco de defecaciones de animales, se quejan de la falta de civismo de los dueños de perros
Parecen imágenes realizadas a través de la Inteligencia Artificial, pero son la realidad. Algunos transeuntes de Cáceres se han hartado del falta de civismo de los dueños de animales y han comenzado a colocar banderitas en pequeña escala de Israel sobre las defecaciones de los animales.
Está ocurriendo en zonas del centro de la ciudad como por ejemplo las calles León Leal y Maluquer. Sus vecinos han podido observar ya en varias ocasiones lo que está ocurriendo y lo consideran como una medida de protesta por la masacre que vienen sufriendo desde hace varios años los habitantes de la Franja de Gaza.
De todos modos, se han cansado también de la situación en la zona: "No puede ser que esté todo llenos de heces de perro. Esta zona es un foco de infección. También están todas las esquinas y parquímetros llenos de pis", denuncian.
