Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáceres pierde poblaciónLa vivienda en ExtremaduraCierre de AlmarazEl viejo 'Licen'Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sociedad

Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres

Los vecinos de la zona, que es un foco de defecaciones de animales, se quejan de la falta de civismo de los dueños de perros

Imagen de una de las heces de los perros con una banderita de Israel.

Imagen de una de las heces de los perros con una banderita de Israel. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Parecen imágenes realizadas a través de la Inteligencia Artificial, pero son la realidad. Algunos transeuntes de Cáceres se han hartado del falta de civismo de los dueños de animales y han comenzado a colocar banderitas en pequeña escala de Israel sobre las defecaciones de los animales.

Está ocurriendo en zonas del centro de la ciudad como por ejemplo las calles León Leal y Maluquer. Sus vecinos han podido observar ya en varias ocasiones lo que está ocurriendo y lo consideran como una medida de protesta por la masacre que vienen sufriendo desde hace varios años los habitantes de la Franja de Gaza.

Noticias relacionadas y más

De todos modos, se han cansado también de la situación en la zona: "No puede ser que esté todo llenos de heces de perro. Esta zona es un foco de infección. También están todas las esquinas y parquímetros llenos de pis", denuncian.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
  3. Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
  4. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  5. Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
  6. Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
  7. Adiós al bar de polígono de Cáceres que hacía tortillas de diez centímetros de grosor
  8. De Cáceres a Málaga: Toño Pérez, chef de Atrio, llevará la cocina extremeña al Foro Nacional de Hostelería

Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres

Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres

Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros

Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros

Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector

Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector

La 'European Sinfónica Orquesta' ofrecerá un Concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro de Cáceres

La 'European Sinfónica Orquesta' ofrecerá un Concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro de Cáceres

La ciudad que dejó de crecer: Cáceres solo ha ganado 1.500 habitantes en 15 años

La ciudad que dejó de crecer: Cáceres solo ha ganado 1.500 habitantes en 15 años

En marcha las obras para construir doce viviendas en el antiguo 'Licen' de Cáceres

En marcha las obras para construir doce viviendas en el antiguo 'Licen' de Cáceres

Cáceres impulsa la musealización sefardí de una sala en el Palacio de la Isla y una ruta digital por las juderías

Cáceres impulsa la musealización sefardí de una sala en el Palacio de la Isla y una ruta digital por las juderías

El obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, falleció de manera inesperada durante la procesión del Domingo de Ramos

El obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, falleció de manera inesperada durante la procesión del Domingo de Ramos
Tracking Pixel Contents