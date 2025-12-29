La 'European Sinfónica Orquesta' ofrecerá un Concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro de Cáceres

Numerosas opciones para disfrutar de la ciudad este 2026.

Gran Concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro de Cáceres con la 'European Sinfónica Orquesta'

El Gran Teatro de Cáceres acogerá el próximo viernes 2 de enero, a las 20.00 horas, el Gran Concierto de Año Nuevo a cargo de la European Sinfónica Orquesta. Integrada por músicos de las principales orquestas nacionales residentes en España, la formación cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo ofrecido conciertos en ciudades de Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Noruega, España y Dinamarca.

El éxito de la orquesta se basa en la virtuosa interpretación de sus integrantes y un repertorio que abarca casi todos los géneros musicales: desde los grandes clásicos como Bach, Mozart, Beethoven, Debussy o Ravel, hasta compositores soviéticos como Tchaikovskiy, Prokofiev y Glinka, pasando por música de cine, popular y española. Entre sus programas destacan también obras emblemáticas de los hermanos Strauss, como El Danubio Azul, Los Bosques de Viena o La Marcha Radetzki.

'European Sinfónica Orquesta'. / Gran Teatro de Cáceres

'La European Sinfónica Orquesta' ha trabajado con prestigiosos directores y músicos de renombre internacional, y su objetivo es llevar la música orquestal de alta calidad a todos los públicos, ofreciendo conciertos de aproximadamente 120 minutos de duración.

El Lago de los Cisnes llega al Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres acogerá el próximo lunes 29, a las 20.00 horas, la representación del clásico ballet El Lago de los Cisnes, de Piotr Ilich Chaikovski. Considerada la culminación del ballet romántico, la obra conjuga elementos como la imaginación fantástica, el misterio, la pasión, la fatalidad y la idealización del amor y los temas helénicos.

El montaje, coreografiado por Marius Petipa y Lev Ivanov, estableció un paradigma en la danza académica, combinando técnica impecable y estética innovadora. El Lago de los Cisnes se mantiene como un referente de la danza clásica, ofreciendo al público una experiencia que refleja la maestría y la elegancia del ballet tradicional.

'A la Luz de las Velas': Especial Disney en Cáceres

El próximo 3 de enero de 2026, a las 17.30 horas, Cáceres acogerá el espectáculo A la Luz de las Velas. Especial Disney, una propuesta musical pensada para toda la familia. El espectáculo invita al público a sumergirse en un ambiente íntimo y mágico, mientras se interpretan en vivo algunas de las canciones más emblemáticas de Disney, con arreglos especiales y una atmósfera llena de encanto.

La experiencia combina música en directo y luz ambiental, ofreciendo una forma diferente de disfrutar de los clásicos de Disney, perfecta para celebrar la temporada navideña y comenzar el año con un toque de magia y fantasía.