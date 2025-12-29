Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo, falleció de manera inesperada durante la procesión del Domingo de Ramos

La noticia, publicada en exclusiva por el periódico, generó una gran conmoción en la región, marcando un acontecimiento histórico en la prensa de la época

Procesión de Domingo de Ramos en el pasado.

Procesión de Domingo de Ramos en el pasado. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 10 de abril de 1949, nuestro periódico publicó en exclusiva la trágica noticia de la muerte del obispo de Coria, Francisco Cavero y Tormo. El suceso tuvo lugar de manera inesperada durante la procesión del Domingo de Ramos, en las inmediaciones de la catedral de Coria, conmocionando a toda la región.

Acontecimiento histórico

La noticia causó un gran impacto entre los lectores y fue considerada, sin duda, un auténtico bombazo en la prensa de la época. La muerte del prelado en pleno acto religioso añadió dramatismo a la información, convirtiéndola en un acontecimiento histórico recordado todavía hoy por su relevancia en la comunidad extremeña.

