En marcha las obras para construir doce viviendas en el antiguo 'Licen' de Cáceres

Ya está en marcha la obra para la construcción de doce nuevas viviendas en el antiguo colegio Licenciados Reunidos de Cáceres, ubicado entre las calles García Plata de Osma y Sanguino Michel, en pleno centro de la ciudad.

Se trata de un proyecto residencial de alta calidad que transformará este antiguo centro educativo en un conjunto de viviendas de obra nueva, tal y como señala la promotora Propeis en el código QR que han instalado en la entrada del local. En ese mismo enlace se pueden alistar todos los interesados en adquirir una de estas casas: ya hay 102 personas, según indican, pero la comercialización no ha comenzado.

Futuro residencial

"El futuro Residencial Licenciados se beneficia de una excelente orientación este-sur-oeste, lo que permite que la luz natural inunde cada rincón de los hotares. Vivir aquí significa disfrutar de un entorno privilegiado, rodeado de belleza y comodidad, donde cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para garantizar el máximo confort", indican en la página web.

Cartel ubicado en la entrada. / E. P.

El edificio va a ser rehabilitado, por lo que no será necesario derrumbarlo y construirlo de nuevo. Propeis presume de contar con dos grandes tesoros en el inmueble: por un lado, la calidad constructiva y el diseño de sus viviendas rehabilitados y, por otro, su patio interior, que se fusiona con el patio de la Iglesia de la Virgen de Fátima.

Así fue

El Ayuntamiento de Cáceres aprobó el pasado mes de febrero la propuesta edificatoria para este antiguo centro educativo, que consistía en la conservación y rehabilitación de las dos edificaciones existentes, que serían destinadas a uso residencial. En marzo fue publicada en el DOE la aprobación inicial del estudio de detalle.

Historia

El colegio Licenciados Reunidos nació en 1952 de la fusión entre San Juan Bosco y la academia Licenciados Reunidos en la Casa del Mono. El centro recibió muchos alumnos. Durante unos años se alquilaron dos pisos en la calle Argentina para los bachilleres. Pero ya en 1967 se fueron adquiriendo unos chalets en García Plata de Osma, que se adaptaron como aulas. Ya en 1977 compraron el solar en Sanguino Michel para construir un tercer módulo.

El antiguo Licen / El Periódico

El Licenciados fue de los primeros en plantearse la salida a la periferia para disponer del espacio que necesitaba un colegio con vistas al siglo XXI. Estaba alejado, en un descampado. Algunos profesores se llevaban las manos a la cabeza preguntándose si un colegio tendría éxito allí. Por aquel lado, la ciudad terminaba en el parque de maquinaria y en el Perú. Luego empezaron a levantarse los pisos de Cabezarrubia y por supuesto Eroski.