La Cabalgata de Reyes de Cáceres rendirá un homenaje a los bomberos del Infoex, tendrá más participantes, más caramelos y 14 carrozas

La Cabalgata de Reyes de Cáceres del próximo 5 de enero incluirá un homenaje al Plan Infoex, que participará en el desfile con dos de sus vehículos como muestra de reconocimiento a la labor desarrollada durante el pasado verano. La concejala de Juventud y Festejos, Soledad Carrasco, ha señalado durante la presentación que se ha querido poner en valor "el esfuerzo titánico" realizado por los profesionales del dispositivo de extinción en una campaña especialmente complicada por los incendios forestales en la región.

Recorrido

El desfile saldrá a las 18.00 horas desde el parque del Sepei y recorrerá las principales avenidas y calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor en torno a las 20.30 horas. El itinerario será el siguiente: avenida de las Lavanderas, avenida Pierre de Coubertin, avenida Isabel de Moctezuma, calle Sánchez Manzano, avenida Antonio Hurtado, avenida de España por los números impares, calle San Antón, calle San Pedro, San Juan, Gran Vía y plaza Mayor. La cita está organizada por la empresa Imaginarte Creaciones y Luis Molina, su representante en Cáceres, ha participado en la presentación.

Composición

La cabalgata estará compuesta por 14 carrozas y más de 800 participantes, lo que supone un incremento de unas 200 personas respecto al año anterior. Durante el recorrido se repartirán más de 4.000 kilos de caramelos, 1.000 más respecto a la cabalgata pasada.

Soledad Carrasco presenta la Cabalgata de Reyes junto a Luis Molina, de la empresa Imaginarte Creaciones. / Jorge Valiente

Como novedades, el programa incorpora dos espectáculos circenses puntuales a lo largo del recorrido, ubicados en la Cruz de los Caídos y en la plaza Mayor, así como una carroza temática dedicada a Mario Bros. Además, se mantieneno los tramos inclusivos, con un espacio sin música en la calle Sánchez Manzano y zonas preferentes para personas con movilidad reducida en la avenida Isabel de Moctezuma y la avenida de España.

Reyes Magos

A la llegada a la plaza Mayor, los Reyes Magos serán recibidos por el alcalde antes de saludar desde el balcón del ayuntamiento a los niños y niñas asistentes. Los niños y niñas y el resto de participantes de las carrozas se bajarán y saldrán por la parte posterior de la plaza, por la calle Gabriel y Galán.

Seguridad

Por otro lado, la concejala ha informado sobre el dispositivo especial de seguridad, emergencias y servicios municipales con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de todos los asistentes.

El operativo cuenta con una coordinación conjunta entre la Policía Local de Cáceres, Policía Nacional, Guardia Civil, Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos de la Diputación de Cáceres, DYA, Cruz Roja, 112 Extremadura, Servicio Extremeño de Salud y la empresa de limpieza Valoriza. Representantes de todas estas administraciones, fuerzas de seguridad, agrupaciones y la empresa organizadora del evento han participado en la reunión de la Junta de Seguridad Local durante la mañana de este martes.

En total, se desplegarán cerca de una treintena de policías locales, entre agentes y mandos a lo largo del recorrido de la cabalgata y en los puntos de mayor afluencia de público. La Policía Nacional estará en continua coordinación con Policía Local para lo que se necesite.

Asimismo, la Guardia Civil participará en el dispositivo con dos patrullas en los accesos a la ciudad, reforzando el control y la seguridad en las entradas y salidas de Cáceres. Además, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil contará con agentes disponibles para intervenir ante cualquier incidencia relacionada con la circulación.

En el ámbito de las emergencias, este año se incorpora como novedad un vehículo de intervención rápida del 112 Extremadura, que se suma al resto de recursos sanitarios y de protección civil desplegados durante el evento.

El dispositivo contará también con la participación de 15 efectivos de Protección Civil, que prestarán apoyo tanto en el recorrido como en la atención a la ciudadanía.

En cuanto a la asistencia sanitaria, la Cruz Roja desplegará una ambulancia, una unidad de soporte vital avanzado y un vehículo de acción rápida. Por su parte, la DYA participará con un total de 20 personas, una ambulancia asistencial y un vehículo de apoyo.

Asimismo, participarán en el operativo los bomberos del Sepei, que estarán presentes con un camión y un vehículo ligero para intervenir en caso de que sea necesario.

En el ámbito de los servicios municipales, la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Valoriza, realizará un refuerzo especial de limpieza tras el paso de la cabalgata, así como labores de baldeo durante la noche. Además, el día de Reyes se reforzará la recogida de cartón con un dispositivo especial compuesto por 28 personas.