Tradición infantil

Cáceres se vuelca con el Cartero Real en una tarde de ilusión y cartas a Oriente

El desfile ha llenado el centro de la ciudad de familias, música y caramelos antes de la lectura del manifiesto que anunció la inminente llegada de los Reyes Magos

Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Cartero Real ha recorrido este martes por la tarde las principales calles del centro de Cáceres en una cita que ha vuelto a reunir a cientos de niños y familias en torno a una de las tradiciones más esperadas de las fechas previas a la Navidad. Desde primeras horas de la tarde, el ambiente festivo se ha dejado sentir en el entorno del Centro Joven Ágora Francesco, en la plaza de Santo Domingo, punto de partida del desfile.

A las 18.00 horas, el Cartero Real ha iniciado su recorrido acompañado por su séquito y sus pajes, que han ido repartiendo caramelos entre los más pequeños mientras sonaban melodías navideñas. El cortejo ha avanzado por la plaza de la Concepción, Moret y Pintores, con aceras repletas de público y numerosos niños portando sus cartas, muchas de ellas ya preparadas con días de antelación.

Caramelos y música

Durante el recorrido, la comitiva ha convertido el centro de la ciudad en un espacio de celebración, con un ambiente pensado especialmente para el disfrute familiar. Los pajes han animado constantemente al público, lanzando caramelos y saludando a los niños, que no han perdido de vista al Cartero Real en ningún momento.

La llegada a la plaza Mayor se ha producido en torno a las 18.30 horas, donde los soportales del ayuntamiento han concentrado la parte central del acto. Allí se ha leído el manifiesto que ha anunciado la próxima llegada de los Reyes Magos a Cáceres, uno de los momentos más esperados de la tarde.

Recogida de cartas

Tras la lectura, ha comenzado la recogida de cartas dirigida a Sus Majestades de Oriente. Decenas de niños han esperado pacientemente su turno para entregar sus deseos, en una escena repetida año tras año y que vuelve a marcar el inicio simbólico de la recta final hacia la noche más mágica.

Para amenizar la espera, la organización ha repartido globos y caramelos y ha realizado distintos sorteos, prolongando el ambiente festivo en la plaza Mayor. El acto, organizado por el grupo joven de la Cofradía de Jesús de la Salud, ha vuelto a consolidarse como una de las citas navideñas más concurridas del calendario infantil en la ciudad.

