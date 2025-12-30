Cáceres celebrará por primera vez la entronización del Niño Jesús en la víspera de la Cabalgata de Reyes

Cáceres vivirá el próximo domingo 4 de enero, a las 20.30 horas, un acontecimiento inédito cargado de simbolismo y emoción. El Parque Comercial Electrocash Maltravieso será el escenario de la primera entronización del Niño Jesús en su carroza del Nacimiento que se celebra en la ciudad, una ceremonia solemne que anuncia la inminente llegada de la noche más mágica del año: la de Reyes.

El evento nace con la vocación de recordar y reivindicar el sentido religioso de la festividad de los Reyes Magos, como antesala espiritual de la tradicional cabalgata, y con la intención de perdurar en el tiempo. Se trata de una celebración que combina fe, tradición y cultura popular, y que se presenta como una nueva cita destacada dentro del calendario navideño cacereño.

Acto de entronización del Niño Jesús en su Carroza / EL PERIÓDICO

La ceremonia contará con la presencia del obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, lo que subraya el carácter solemne del acto. En su organización y desarrollo colaboran la Diócesis de Coria-Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Asociación AREMA (Amigos de los Reyes Magos de Cáceres), la Asociación Belenistas de la Diócesis de Coria-Cáceres y el Restaurante Maltravieso.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Humilladero, que pondrá el acento emotivo a una noche pensada para ser vivida en familia. Además, el acto contará con la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, un momento especialmente esperado por los más pequeños.

La entronización del Niño Jesús se concibe también como una aportación cultural y simbólica a la candidatura de Cáceres para convertirse en Ciudad Europea de la Cultura en 2031, al poner en valor las tradiciones, la identidad y el patrimonio inmaterial de la ciudad. Un acto abierto a toda la ciudadanía que invita a compartir un momento de recogimiento y celebración y que anuncia, de manera solemne, que la noche de Reyes ya está muy cerca.