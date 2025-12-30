Formación municipal
Cáceres fija un precio de 48 euros para matricularse en su nuevo curso formativo Aula Mentor
El ayuntamiento regula por primera vez el precio público de esta oferta formativa para personas adultas, con recargas mensuales de 24 euros y exención en los cursos gratuitos del Ministerio
El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado el acuerdo regulador que establece el precio público por la matriculación en los cursos de formación del programa Aula Mentor, una iniciativa de formación abierta, flexible y a distancia dirigida a personas adultas y desarrollada en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Según el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, la matrícula inicial por curso tendrá un coste de 48 euros, que dará derecho a dos meses de acceso a la plataforma formativa y a las convocatorias de evaluación previstas. Una vez transcurrido ese periodo, los alumnos podrán realizar recargas sucesivas por 24 euros por cada mes adicional de permanencia en el curso.
La ordenanza ha previsto también un precio reducido de 24 euros para aquellos cursos cuya duración sea inferior a 30 días, sin perjuicio de que puedan requerirse recargas adicionales si el alumnado necesita más tiempo para completarlos. En el caso de los cursos que el Ministerio ofrezca de forma gratuita dentro del programa Aula Mentor, estos quedarán exentos del pago del precio público.
El acuerdo ha regulado asimismo las condiciones de pago y gestión de la matrícula. El abono deberá realizarse en un único pago previo al inicio del curso, mediante autoliquidación, y no se permitirá formalizar nuevas matrículas ni recargas mientras existan cuotas pendientes. Las deudas impagadas se exigirán por la vía de apremio.
En cuanto a las devoluciones, la normativa establece que solo procederán con carácter general cuando el servicio no llegue a prestarse o se interrumpa por causas imputables al Ayuntamiento, aunque se contempla la posibilidad de devolución total o parcial en casos excepcionales de fuerza mayor debidamente acreditada. La renuncia voluntaria al curso por motivos imputables al alumno no dará derecho al reintegro del importe.
El acuerdo regulador entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación, dotando así de un marco económico estable a esta oferta municipal de formación para adultos.
