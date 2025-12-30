Cáceres ofrecerá 30 talleres gratuitos en con una nueva propuesta sobre tradición extremeña

La concejalía de Participación Ciudadana ha retomado a partir del próximo mes de enero el Programa de Dinamización en Barrios y Pedanías, una iniciativa orientada a fomentar la participación vecinal y la vida social y cultural en los distintos distritos de la ciudad. El programa se desarrollará desde el 19 de enero hasta finales de mayo de 2026 y contará con un total de 30 talleres gratuitos dirigidos a población adulta.

Según ha informado el ayuntamiento, cada taller dispondrá de 20 plazas, lo que permitirá ofertar hasta 600 plazas en conjunto. Las actividades se impartirán en horario de mañana o tarde, de lunes a viernes, y se distribuirán entre centros cívicos, casas de cultura y sedes de asociaciones vecinales de los cinco distritos de Cáceres.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha señalado que este programa "responde a la demanda de una ciudadanía activa que solicita espacios de encuentro que generen comunidad". En este sentido, ha indicado que la iniciativa pretende impulsar actividades sociales y culturales que dinamicen los barrios y favorezcan una participación ciudadana “real y efectiva”, además de promover el uso positivo del tiempo libre y el desarrollo personal en entornos de cercanía.

Seis modalidades de talleres

Los talleres se agrupan en seis modalidades diferentes. Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de un taller de tradición y folklore extremeño, centrado en el aprendizaje y la difusión de bailes tradicionales y expresiones culturales populares de Cáceres y Extremadura.

Cartel de los talleres. / E. P.

El programa también incluye talleres de costura creativa y reciclaje, orientados a la reutilización de materiales textiles; estimulación cognitiva, centrados en el mantenimiento de la memoria y el razonamiento; y “Tu móvil paso a paso”, enfocado al aprendizaje práctico del uso de dispositivos móviles y la autonomía digital.

A estas propuestas se suman el taller "Cáceres en movimiento: conecta, expresa, participa", destinado a la expresión corporal, el ejercicio moderado y la relajación, y las rutas medioambientales, que consisten en recorridos guiados para la sensibilización ambiental y la puesta en valor del patrimonio natural del entorno.

Reuniones informativas previas

Otra de las novedades del programa es la celebración de reuniones informativas previas, abiertas a todas las personas interesadas, en las que se ofrecerá información detallada sobre el contenido de los talleres. Estas sesiones se celebrarán el 7 de enero en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino; el 8 de enero en el Centro Cívico Germán Ferrero; el 9 de enero en el Centro Cívico Mejostilla; y el 12 de enero en el edificio Valhondo, todas ellas con dos pases a las 17:30 y a las 18:00 horas.

La concejala ha indicado que se intentará dar respuesta a todas las solicitudes y que, en caso de que la demanda supere el número de plazas ofertadas, estas se adjudicarán por orden de inscripción. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el teléfono 927 25 58 00.