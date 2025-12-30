Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáceres pierde poblaciónLa vivienda en ExtremaduraCierre de AlmarazEl viejo 'Licen'Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Participación ciudadana

Cáceres ofrecerá 30 talleres gratuitos en con una nueva propuesta sobre tradición extremeña

El Programa de Dinamización se desarrollará entre enero y mayo de 2026 con 600 plazas para población adulta

Jacobi Ceballos, concejala de Participación Ciudadana.

Jacobi Ceballos, concejala de Participación Ciudadana. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La concejalía de Participación Ciudadana ha retomado a partir del próximo mes de enero el Programa de Dinamización en Barrios y Pedanías, una iniciativa orientada a fomentar la participación vecinal y la vida social y cultural en los distintos distritos de la ciudad. El programa se desarrollará desde el 19 de enero hasta finales de mayo de 2026 y contará con un total de 30 talleres gratuitos dirigidos a población adulta.

Según ha informado el ayuntamiento, cada taller dispondrá de 20 plazas, lo que permitirá ofertar hasta 600 plazas en conjunto. Las actividades se impartirán en horario de mañana o tarde, de lunes a viernes, y se distribuirán entre centros cívicos, casas de cultura y sedes de asociaciones vecinales de los cinco distritos de Cáceres.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha señalado que este programa "responde a la demanda de una ciudadanía activa que solicita espacios de encuentro que generen comunidad". En este sentido, ha indicado que la iniciativa pretende impulsar actividades sociales y culturales que dinamicen los barrios y favorezcan una participación ciudadana “real y efectiva”, además de promover el uso positivo del tiempo libre y el desarrollo personal en entornos de cercanía.

Seis modalidades de talleres

Los talleres se agrupan en seis modalidades diferentes. Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de un taller de tradición y folklore extremeño, centrado en el aprendizaje y la difusión de bailes tradicionales y expresiones culturales populares de Cáceres y Extremadura.

Cartel de los talleres.

Cartel de los talleres. / E. P.

El programa también incluye talleres de costura creativa y reciclaje, orientados a la reutilización de materiales textiles; estimulación cognitiva, centrados en el mantenimiento de la memoria y el razonamiento; y “Tu móvil paso a paso”, enfocado al aprendizaje práctico del uso de dispositivos móviles y la autonomía digital.

A estas propuestas se suman el taller "Cáceres en movimiento: conecta, expresa, participa", destinado a la expresión corporal, el ejercicio moderado y la relajación, y las rutas medioambientales, que consisten en recorridos guiados para la sensibilización ambiental y la puesta en valor del patrimonio natural del entorno.

Reuniones informativas previas

Otra de las novedades del programa es la celebración de reuniones informativas previas, abiertas a todas las personas interesadas, en las que se ofrecerá información detallada sobre el contenido de los talleres. Estas sesiones se celebrarán el 7 de enero en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino; el 8 de enero en el Centro Cívico Germán Ferrero; el 9 de enero en el Centro Cívico Mejostilla; y el 12 de enero en el edificio Valhondo, todas ellas con dos pases a las 17:30 y a las 18:00 horas.

Noticias relacionadas y más

La concejala ha indicado que se intentará dar respuesta a todas las solicitudes y que, en caso de que la demanda supere el número de plazas ofertadas, estas se adjudicarán por orden de inscripción. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el teléfono 927 25 58 00.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
  3. Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
  4. Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
  5. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  6. Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
  7. Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector
  8. La ciudad que dejó de crecer: Cáceres solo ha ganado 1.500 habitantes en 15 años

Portugal desbloquea, por fin, el puente de Cedillo y reclama que finalice de la discriminación a los pueblos de interior

Portugal desbloquea, por fin, el puente de Cedillo y reclama que finalice de la discriminación a los pueblos de interior

1950: La iglesia de Santiago en Cáceres reabre tras su restauración

1950: La iglesia de Santiago en Cáceres reabre tras su restauración

El destino de España para escaparse del frío este mes y por qué ver estos 9 pueblos costeros únicos

El destino de España para escaparse del frío este mes y por qué ver estos 9 pueblos costeros únicos

El Gran Teatro de Cáceres acogerá una comedia sobre la perimenopausia y la menopausia el próximo 3 de enero

El Gran Teatro de Cáceres acogerá una comedia sobre la perimenopausia y la menopausia el próximo 3 de enero

Más de 1.100 plantas aromáticas convierten Cáceres en un refugio polinizador

Más de 1.100 plantas aromáticas convierten Cáceres en un refugio polinizador

Cáceres ofrecerá 30 talleres gratuitos en con una nueva propuesta sobre tradición extremeña

Cáceres ofrecerá 30 talleres gratuitos en con una nueva propuesta sobre tradición extremeña

La Unidad de ELA del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres recae sobre una empresa local por 290.000 euros

La Unidad de ELA del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres recae sobre una empresa local por 290.000 euros

"Lo que más miedo da son los 200 euros": las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres

"Lo que más miedo da son los 200 euros": las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
Tracking Pixel Contents