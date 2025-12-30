Agenda cultural
El Gran Teatro de Cáceres acogerá una comedia sobre la perimenopausia y la menopausia el próximo 3 de enero
La Sala Principal del Gran Teatro presentará una comedia, donde Remedios y Angustias vivirán un caótico viaje emocional
Opciones muy diversas para todos los públicos.
La Fundación Tatiana organiza un taller sensorial infantil para vivir la Navidad
El próximo 3 de enero de 2026, de 11.00 a 13.00 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo acogerá el taller sensorial infantil Navidad con los 5 sentidos, una propuesta con la que la Fundación Tatiana completa su programación navideña.
La actividad, dirigida a niños y niñas, está pensada para fomentar el juego libre, la curiosidad y la exploración, a través del contacto con materiales naturales y sostenibles, en un entorno cuidado y lleno de espíritu festivo.Impartido por el equipo de 'Espacio Infantil El Camino', el taller se organiza en cinco estaciones sensoriales que invitan a descubrir la Navidad mediante el tacto, el olfato, el oído, la vista y el gusto. Texturas, aromas y sonidos característicos de estas fechas se combinan para crear una experiencia creativa, educativa y llena de magia navideña.
El Cartero Real llega a la ciudad para recoger las cartas de los Reyes Magos
Este 30 de diciembre, Cáceres recibirá la visita del Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, en una tarde llena de ilusión y ambiente festivo organizada por el Grupo Joven de Salud y Estrella.
La celebración comenzará a las 18.00 horas con un desfile desde la plaza de Santo Domingo, que recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a los soportales del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, a las 18.30 horas. Allí, el Cartero Real recogerá las cartas de todos los niños y niñas de Cáceres y de localidades cercanas.
Durante la jornada, que se prolongará hasta las 22.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de caramelos, globos, música y un campamento real, convirtiendo la Plaza Mayor en un punto de encuentro mágico para celebrar la antesala de la llegada de los Reyes Magos.
Comedia sobre la perimenopausia y la menopausia en el Gran Teatro
El próximo sábado 3 de enero a las 20.00 horas, la Sala Principal del Gran Teatro acogerá una comedia fresca y desenfadada que explora la vida de las mujeres en la etapa de la perimenopausia y la menopausia.
La historia sigue a Remedios y Angustias, que deciden escapar de la rutina diaria para acudir a un retiro espiritual en plena naturaleza. Lo que parecía un plan de desconexión se convierte en un caótico viaje emocional cuando, al quedarse sin cobertura, descubren que lo que realmente se desconecta no son los móviles, sino sus filtros.
Entre sofocos, silencios incómodos y confesiones inesperadas, salen a la luz secretos inimaginables y la montaña emocional de las protagonistas se dispara hasta el delirio. Con humor, ternura e ironía, la obra invita a reírse de los enredos de la vida y de uno mismo en esta etapa vital.
