Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáceres pierde poblaciónLa vivienda en ExtremaduraCierre de AlmarazEl viejo 'Licen'Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

El Gran Teatro de Cáceres acogerá una comedia sobre la perimenopausia y la menopausia el próximo 3 de enero

La Sala Principal del Gran Teatro presentará una comedia, donde Remedios y Angustias vivirán un caótico viaje emocional

Fachada del Gran Teatro de Cáceres en Navidad.

Fachada del Gran Teatro de Cáceres en Navidad. / EUROPA PRESS

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones muy diversas para todos los públicos.

La Fundación Tatiana organiza un taller sensorial infantil para vivir la Navidad

El próximo 3 de enero de 2026, de 11.00 a 13.00 horas, el Palacio de los Golfines de Abajo acogerá el taller sensorial infantil Navidad con los 5 sentidos, una propuesta con la que la Fundación Tatiana completa su programación navideña.

La actividad, dirigida a niños y niñas, está pensada para fomentar el juego libre, la curiosidad y la exploración, a través del contacto con materiales naturales y sostenibles, en un entorno cuidado y lleno de espíritu festivo.Impartido por el equipo de 'Espacio Infantil El Camino', el taller se organiza en cinco estaciones sensoriales que invitan a descubrir la Navidad mediante el tacto, el olfato, el oído, la vista y el gusto. Texturas, aromas y sonidos característicos de estas fechas se combinan para crear una experiencia creativa, educativa y llena de magia navideña.

Cartel oficial del taller.

Cartel oficial del taller. / Portal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.

El Cartero Real llega a la ciudad para recoger las cartas de los Reyes Magos

Este 30 de diciembre, Cáceres recibirá la visita del Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, en una tarde llena de ilusión y ambiente festivo organizada por el Grupo Joven de Salud y Estrella.

La celebración comenzará a las 18.00 horas con un desfile desde la plaza de Santo Domingo, que recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a los soportales del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, a las 18.30 horas. Allí, el Cartero Real recogerá las cartas de todos los niños y niñas de Cáceres y de localidades cercanas.

Cartel oficial del evento.

Cartel oficial del evento. / Portal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.

Durante la jornada, que se prolongará hasta las 22.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de caramelos, globos, música y un campamento real, convirtiendo la Plaza Mayor en un punto de encuentro mágico para celebrar la antesala de la llegada de los Reyes Magos.

Comedia sobre la perimenopausia y la menopausia en el Gran Teatro

El próximo sábado 3 de enero a las 20.00 horas, la Sala Principal del Gran Teatro acogerá una comedia fresca y desenfadada que explora la vida de las mujeres en la etapa de la perimenopausia y la menopausia.

La historia sigue a Remedios y Angustias, que deciden escapar de la rutina diaria para acudir a un retiro espiritual en plena naturaleza. Lo que parecía un plan de desconexión se convierte en un caótico viaje emocional cuando, al quedarse sin cobertura, descubren que lo que realmente se desconecta no son los móviles, sino sus filtros.

Cartel oficial de la obra.

Cartel oficial de la obra. / Emulsión Teatro

Entre sofocos, silencios incómodos y confesiones inesperadas, salen a la luz secretos inimaginables y la montaña emocional de las protagonistas se dispara hasta el delirio. Con humor, ternura e ironía, la obra invita a reírse de los enredos de la vida y de uno mismo en esta etapa vital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
  2. La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
  3. Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
  4. Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
  5. Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
  6. Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
  7. Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector
  8. La ciudad que dejó de crecer: Cáceres solo ha ganado 1.500 habitantes en 15 años

Portugal desbloquea, por fin, el puente de Cedillo y reclama que finalice de la discriminación a los pueblos de interior

Portugal desbloquea, por fin, el puente de Cedillo y reclama que finalice de la discriminación a los pueblos de interior

1950: La iglesia de Santiago en Cáceres reabre tras su restauración

1950: La iglesia de Santiago en Cáceres reabre tras su restauración

El destino de España para escaparse del frío este mes y por qué ver estos 9 pueblos costeros únicos

El destino de España para escaparse del frío este mes y por qué ver estos 9 pueblos costeros únicos

El Gran Teatro de Cáceres acogerá una comedia sobre la perimenopausia y la menopausia el próximo 3 de enero

El Gran Teatro de Cáceres acogerá una comedia sobre la perimenopausia y la menopausia el próximo 3 de enero

Más de 1.100 plantas aromáticas convierten Cáceres en un refugio polinizador

Más de 1.100 plantas aromáticas convierten Cáceres en un refugio polinizador

Cáceres ofrecerá 30 talleres gratuitos en con una nueva propuesta sobre tradición extremeña

Cáceres ofrecerá 30 talleres gratuitos en con una nueva propuesta sobre tradición extremeña

La Unidad de ELA del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres recae sobre una empresa local por 290.000 euros

La Unidad de ELA del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres recae sobre una empresa local por 290.000 euros

"Lo que más miedo da son los 200 euros": las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres

"Lo que más miedo da son los 200 euros": las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
Tracking Pixel Contents